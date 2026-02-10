Місто-привид з фальшивими вікнами: у Британії є незвичайне селище с покинутими будинками

Колись Горден був домівкою для шахтарів, а зараз люди прагнуть його залишити.

У Великій Британії є місто-привид, у якому житло продають лише за один фунт стерлінгів, а багато будівель мають несправжні двері та вікна. Як пише Express, блогерка Еллі Вітбі, авторка YouTube-каналу EllieMarieTV, дослідила колишнє шахтарське селище Горден у графстві Дарем, яке сьогодні всіяне покинутими будинками.

Колись Горден був домівкою для вугільної шахти Horden Colliery – однієї з найбільших у Великій Британії до її закриття у 1987 році. Після цього селище поступово занепало, і нині тут багато закинутих осель. У відео Еллі показала, як разом із другом заїхала до Гордена: камера зафіксувала вулицю, майже повністю заставлену будинками із забитими дошками дверима та вікнами. Але блогерка вирішила поговорити з місцевим мешканцем.

Чоловік, який прожив у селищі все життя й побажав залишитися неназваним, коротко описав ситуацію: "Тут усе погано". Та показавши на одне з "вікон", додав:

"Це просто жалюгідно. Подивіться на ці вікна – це фальш. Там і двері несправжні, просто пластикові накладки".

За його словами, у будинку хтось насправді живе – без електрики, води й будь-яких комунальних послуг.

Продовжуючи зйомку, Еллі зазначила, що "на кожен реальний будинок тут припадає два покинуті" з фальшивими вікнами й дверима, які в окружній раді Дарема раніше називали "декоративними оболонками". Вона каже, що побачене "дуже дивне" та звернула увагу на те, що пошту тут засовують під несправжні вікна – адже листоношам банально нікуди класти кореспонденцію.

Блогерка також показала будинок, де взагалі не було цілого вікна, та показала "найгірші фальшиві двері" у будинок, у темряві якого було чутно кашель. Тобто, будинок, який виглядав покинутим, насправді заселений.

"Ще у 2015 році телеканал Channel 4 повідомляв, що майже 160 будинків у східному Даремі стояли порожніми. Тоді житлова асоціація Accent управляла 361 об’єктом у Гордені та Блекхоллі. Компанія пропонувала продати 130 будинків раді графства Дарем лише за £1, однак, за повідомленнями, влада відмовилася, заявивши, що навіть за такої ціни ремонт обійдеться надто дорого", - йдеться у статті.

Еллі також зв’язалася з людиною, яка придбала будинок у Гордені. Той розповів, що придбав будинок "всліпу", як інвестиційний проєкт. Але місцеві хулігани побачили, що у середині ведуться роботи, увірвалися всередину, вкрали сходи й винесли підлогу. За словами чоловіка, поліція "фактично пожартувала", порадивши не купувати "нічого іншого в цьому районі".

На думку місцевих жителів, єдине, що можна зробити для міста - вивезти звідти всіх хороших людей і "зрівняти це місце із землею".

Керівник відділу планування та житлової політики ради графства Дарем Майкл Келлехер заявив The Sun:

"Ми раді, що відвідувачі у своєму відео відзначили дружелюбність і теплоту мешканців Гордена. Водночас ми усвідомлюємо, що селище, як і багато інших громад по всій країні, стикається з серйозними викликами. Саме тому ми робимо все можливе в межах наявних ресурсів, щоб сприяти відновленню та підтримувати громадські ініціативи на користь місцевих жителів".

