В Україні знеструмлення в трьох регіонах: АЕС працюють не на повну

Наразі триває ліквідація наслідків двох масових атак ворога на енергетичну систему країни впродовж минулого тижня.

В Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях знеструмлені споживачі через бойові дії та удари по енергетичній інфраструктурі. Атомна генерація залишається частково розвантаженою через наслідки масових атак, повідомив на брифінгу перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

"Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури наразі знеструмлені споживачі в Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Ліквідація наслідків відновлення електропостачання споживачів продовжується. На Одещині об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення від генераторів", - сказав Некрасов.

Він наголосив, що наразі триває ліквідація наслідків двох масових атак ворога на енергетичну систему України впродовж минулого тижня. За його словами, відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС.

"Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена. У всій країні діють графіки погодинних відключень, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - нагадав перший заступник міністра енергетики.

Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення. Споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків одразу після стабілізації ситуації.

"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій в Україні залишаються споживачі у прифронтових регіонах та у прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", - додав Некрасов.

Атака РФ на енергосистему України - головні новини

Вночі 7 лютого Росія здійснила чергову масовану атаку на енергосистему України. Під ударом тоді опинилися, зокрема Бурштинська та Добротвірська ТЕС. Росіяни також атакували підстанції та повітряні лінії електропередачі 750 кВ і 330 кВ.

Внаслідок атаки у Києві погіршилася ситуація зі світлом. За даними Міненерго, світло у столиці тимчасово включали лише на короткий проміжок часу – на півтори-дві години. Проте вже 8 лютого Київ повернувся до тимчасових графіків відключення і годин зі світлом побільшало.

