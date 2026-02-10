ChatGPT почав показувати рекламу – навіть користувачам з підпискою

Наразі рекламні повідомлення запустили тільки в США, але пізніше розширять і на інші країни.

OpenAI офіційно запустила тестування рекламних оголошень у своєму чат-боті ChatGPT на базі штучного інтелекту. Вона підлаштовується під теми розмов і є навіть у платному тарифі Go.

Компанія запевняє, що реклама не впливає на відповіді нейромережі, а також завжди буде позначатися. Користувачі можуть відключити персоналізацію оголошень в налаштуваннях, але те, що ви обговорюєте з ChatGPT, все одно буде враховуватися при показах за замовчуванням.

Формально це подається як "корисні рекомендації". Так, на прохання підказати кулінарний рецепт ChatGPT скине опції доставки продуктів додому, а на питання про іншу країну дасть посилання на сервіс бронювання готелів. Такі оголошення з'являтимуться внизу відповіді.

Відзначається, що рекламодавці не отримають доступ до персональних даних і не зможуть впливати на показ оголошень. Їм будуть передавати тільки загальні дані на кшталт кількості переглядів і кліків.

Зараз рекламні оголошення запустили тільки в США для користувачів з тарифними планами Free і Go ($8 на місяць), але пізніше розширять і на інші країни. У передплатників з планами Pro, Business, Enterprise і Education реклами не буде.

Наприкінці січня з'явилася інформація, що Nvidia заморозила рекордну угоду з OpenAI на $100 млрд. Дженсен Хуанг та інші топ-менеджери Nvidia незадоволені підходом розробників ChatGPT.

Сьогодні ChatGPT займає понад 80% світового ринку чат-ботів. Найближчі конкуренти – Perplexity і Copilot від Microsoft. На них припадає частка в 15% від усіх користувачів.

