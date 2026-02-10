Samsung поверне в Galaxy S26 давно забуту функцію, щоб випередити iPhone 18 Pro

Для Apple це буде перше використання змінної діафрагми в камерах.

Samsung може повернути в майбутні флагмани Galaxy S26 одну з ключових технологій камер, від якої компанія відмовилася кілька років тому. За інформацією порталу ETNews, на такий крок корейський бренд підштовхнула Apple, яка планує впровадити аналогічне рішення в iPhone 18 Pro.

Йдеться про змінну діафрагму в камерах – функцію, яку компанія використовувала в Galaxy S9, але пізніше відмовилася від неї. Лінійка Galaxy S26 вважається найбільш імовірним кандидатом на отримання цього апгрейда, хоча плани можуть змінитися в будь-який момент.

Змінна діафрагма дозволяє автоматично регулювати обсяг світла, що потрапляє на сенсор, залежно від умов зйомки, що робить камеру більш універсальною. Коли Samsung вперше представила цю технологію в Galaxy S9 і S9+ в 2018 році, пристрої підтримували два значення діафрагми – F/1.5 і F/2.4.

Пізніше компанія відмовилася від цієї розробки через побоювання щодо збільшення товщини камерного блоку і зростання виробничих витрат. Замість цього Samsung зробила ставку на обчислювальну фотографію, компенсуючи відсутність апаратних поліпшень програмними алгоритмами.

Приводом для перегляду позиції стали плани Apple, яка, за чутками, готує технологію змінної діафрагми для iPhone 18. Для Apple це стало б першим використанням подібного рішення.

Презентація флагманської серії Galaxy S26 відбудеться наприкінці лютого. Раніше в інтернет просочилися офіційні рендери та повні характеристики всіх трьох моделей.

Напередодні Samsung офіційно завершила підтримку лінійки Galaxy S21 – січневий патч безпеки став останнім для моделей S21, S21+ і S21 Ultra.

