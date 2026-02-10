План з 5 кроків: ЄС готує частковий вступ України вже 2027 року, - Politico

Брюссель розробляє революційний механізм, який дозволить Україні отримати статус часткового члена Євросоюзу ще до виконання всіх необхідних реформ.

Євросоюз виношує безпрецедентний план, який може надати Україні часткове членство в блоці вже наступного року. Брюссель намагається зміцнити позиції країни в Європі і остаточно відірвати її від Москви.

Київ наполягає на тому, щоб вступ до ЄС у 2027 році був включений до мирної угоди з Кремлем за підсумками чотирьох років повномасштабної війни. Ідея, яка перебуває на ранній стадії обговорення, являє собою кардинальну зміну способу прийняття нових країн, пише Politico. План передбачає, що Україна отримає місце за столом ЄС ще до того, як проведе всі реформи, необхідні для отримання повних прав членства.

Європейські чиновники і український уряд заявляють, що заявка Києва вимагає терміновості. Росія, ймовірно, спробує "зупинити рух України в ЄС", заявив президент України Володимир Зеленський журналістам у Києві в п'ятницю, відповідаючи на питання про важливість офіційного затвердження дати вступу в 2027 році.

"Тому ми говоримо: назвіть дату. Чому конкретна дата? Тому що під цією датою підпишуться Україна, Європа, США і Росія", – підкреслив він.

Повідомляється, що ідея ЄС перегукується з концепцією "Європи різних швидкостей" Еммануеля Макрона, яку він неодноразово озвучував з 2017 року. За словами чиновника ЄС і двох дипломатів, остання версія плану неофіційно названа "зворотним розширенням", оскільки вона фактично вводить країни в блок на початку процесу виконання критеріїв членства, а не в його кінці.

Чиновники ЄС вважають цю ідею привабливою, оскільки вона дасть Києву перепочинок для завершення реформ демократичних інститутів, судової та політичної систем, одночасно знижуючи ймовірність того, що країна втратить надію на вступ і відвернеться від Заходу. Однак попереду серйозні перешкоди, не останньою з яких є прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

На основі бесід з п'ятьма дипломатами різних країн, а також трьома чиновниками ЄС і двома українськими офіційними особами, Politico виділило п'ять кроків цього плану.

Крок 1: підготувати Україну (гра на випередження)

ЄС форсує заявку України. Це включає надання Києву неофіційних вказівок щодо переговорів про "кластери" – юридичні кроки на шляху до членства. Блок вже надав Україні деталі щодо трьох із шести переговорних кластерів. На неформальній зустрічі міністрів у справах Європи на Кіпрі в березні ЄС хоче передати українській делегації деталі щодо решти кластерів, щоб робота могла розпочатися і над ними.

"Незважаючи на складні обставини і триваючу російську агресію, Україна прискорює свої зусилля з реформування", – заявила заступник міністра у справах Європи Кіпру, що головує в Раді ЄС, Марілена Рауна.

Однак чиновник ЄС підкреслив, що "коротких шляхів" у питанні реформ не буде. Цю думку поділяють і дипломати країн, які активно підтримують Україну. Але зі свого боку, Київ заявляє про готовність виконати роботу. "Ми будемо технічно готові до 2027 року", – підкреслив Зеленський.

Крок 2: створити формат "членство-лайт"

На недавній зустрічі в Брюсселі уряди країн ЄС розпитали голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн про способи виходу з глухого кута з прийняттям нових країн. За словами дипломатів, вона виклала різні варіанти, серед яких була ідея "зворотного розширення". "Це буде свого роду перекалібрування процесу – ви вступаєте, а потім поетапно отримуєте права і обов'язки", – сказав чиновник ЄС.

Ідея полягає не в тому, щоб знизити планку вимог, а в тому, щоб послати потужний політичний сигнал країнам, чиє вступ затримується через війну або опозицію таких столиць, як Будапешт (це стосується не тільки України, але і Молдови з Албанією).

Хоча Зеленський раніше заявляв, що Україна не погодиться на другосортний статус в ЄС, Київ може бути відкритий для варіанту, який юридично закріпить шлях країни в ЄС до того, як вона стане повноправним членом, повідомив одне з джерел видання, знайоме з позицією української влади. Однак Німеччина виступає проти створення декількох рівнів членства, побоюючись, що Брюссель пообіцяє те, що не зможе виконати. Надія покладається на те, що якщо Париж, Рим і Варшава підтримають ідею, Берлін вдасться переконати.

Крок 3: дочекатися відставки Орбана

Головна проблема – необхідність одностайної підтримки всіх 27 країн. Віктор Орбан, найближчий союзник Путіна в ЄС, категорично проти. Комісія і столиці ЄС стежать за угорськими виборами в квітні і одночасно шукають способи обійти вето Орбана. Орбана чекає жорстка конкуренція, і він відстає в опитуваннях.

У своїй кампанії він використовує тему членства України як зброю, заявивши, наприклад, що "Україна – ворог" [Угорщини] і що вона "ніколи" не повинна вступати в ЄС. Ніхто з опитаних чиновників не вірить, що Орбан передумає до виборів. "Це особисте між Орбаном і Зеленським. Це більше, ніж стратегія або тактика", – зазначив один дипломат.

В ЄС сподіваються, що якщо Орбан програє, його суперник Петер Мадяр може змінити курс, оскільки він обіцяв винести це питання на референдум. Але якщо Орбан переобрається, в справу вступає четвертий крок.

Крок 4: розіграти карту Трампа

Хоча опозиція Орбана здається непохитною, європейські лідери вважають, що є одна людина, здатна змінити його думку: президент США Дональд Трамп. Американський лідер, який тісно пов'язаний з Орбаном, не приховує бажання особисто підштовхнути Україну і Росію до мирної угоди. Оскільки вступ України до ЄС до 2027 року прописаний у проекті мирної пропозиції з 20 пунктів, є надія, що Трамп дійсно зателефонує до Будапешта, щоб закрити угоду.

Зеленський натякнув на це в недавній заяві: "Ми говоримо про те, чи будуть Сполучені Штати політично працювати з деякими європейськими суб'єктами, щоб вони не блокували [угоду]".

Крок 5: якщо нічого не допоможе – позбавити Угорщину права голосу

Якщо "мистецтво угоди" Трампа не спрацює, у ЄС залишиться останній козир: повернути на стіл 7-му статтю договору ЄС проти Угорщини. Стаття 7 – це найсерйозніша політична санкція, яку може ввести ЄС. Вона призупиняє права члена, включаючи право голосу при прийнятті нових країн.

ЄС поки не має наміру робити цей крок, вважаючи, що це зіграє на руку Орбану перед квітневими виборами. Але столиці вже оцінюють підтримку використання цього інструменту, якщо Орбан буде переобраний і продовжить блокувати рішення ЄС. Такий крок "абсолютно можливий", заявив один з дипломатів.

