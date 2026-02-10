Військова економіка Путіна перебуває на межі колапсу, - The Telegraph

Війна проти України призвела до найбільшої хвилі міграції з Росії з 1917 року.

Військова економіка Росії різко зупинилася. Скорочення витрат на такі важливі сфери, як охорона здоров'я та виробництво авіаційних запчастин, вже дають свої негативні ефекти.

Видання The Telegraph пише, що темпи зростання ВВП Росії знизилися з 4,9% у 2024 році до 1% у 2025 році, і прогнози вказують на те, що така тенденція збережеться до кінця 2026 року. Що ще більше погіршує становище споживачів, так це рівень інфляції, який залишається стабільно високим - 6,4%, а процентні ставки зафіксовані на рівні 15%.

Ця ідеальна буря негативних економічних тенденцій настає в найневідповідніший момент для Володимира Путіна, коли у нього немає жодних перемог на полі бою, а втрати зростають з кожним днем. При цьому вже є ознаки того, що звичайні росіяни більше не захищені від економічних наслідків війни. Щоб фінансувати війну, Кремль скоротив витрати на охорону здоров'я, виробництво авіаційних запчастин і обслуговування енергетичних об'єктів. Навіть допомогу солдатам урізали, щоб фінансувати нові хвилі призову і збільшити витрати на ультранаціоналістичну пропаганду. Повсюдні скорочення мають руйнівні економічні наслідки, а старіння населення, травматизація в ході війни і скорочення бюджету охорони здоров'я ще більше погіршать ситуацію.

У міру загострення цих проблем Путін більше не може повністю заглушити тривожні дискусії про майбутнє російської економіки. Хоча тривога з приводу економічних проблем Росії навряд чи викличе заворушення, невдоволення проявиться іншими способами. З моменту початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року з РФ втекли від 500 000 до 1 мільйона російських громадян - це найбільша хвиля еміграції з часів більшовицької революції 1917 року.

Хоча Путін раніше покладався на самозаспокоєність Заходу, яка забезпечувала його військову машину життєво важливими ресурсами, зростаюча координація дій, спрямованих на скорочення доходів Росії від продажу нафти, зриває цю стратегію. У таких умовах продовження війни Путіним неминуче призведе до прямого зниження рівня життя російського народу.

Хоча Росія зберігає незначну перевагу в наступі на полі бою, ця перевага з лишком компенсується слабкою економікою. Додаткові санкції та військова підтримка України можуть змусити Путіна піти на угоду раніше, ніж очікувалося.

Економіка Росії - останні новини

Дефіцит федерального бюджету Росії в 2025 році склав 2 ,6% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Крім того, доходи РФ від продажу нафти і газу в 2025 році впали до 8,48 трлн рублів (111,2 млрд дол.), що приблизно на 24% нижче показника 2024 року, коли Росія заробила 11,13 трлн рублів (146 млрд дол.).

Через те, що військова економіка країни продовжує втрачати оберти, Володимир Путін розпорядився істотно збільшити збір податків.

