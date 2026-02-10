Землетруси в Україні: сейсмолог розповів, чи є загроза для АЕС

Сейсмолог розповів, що на станціях проробили спеціальну роботу щодо сейсмічної активності, проте щодо Запорізької АЕС він не може бути впевненим в цьому.

З початку лютого в Україні вже фіксували кілька землетрусів, підземні поштовхи становили 5,1 та 3 бали. Сейсмолог Олександр Кендзера розповів "Телеграфу", чи є загроза для атомних електростанцій (АЕС).

Кендзера заспокоїв, що панікувати не потрібно, оскільки такі коливання земної кори звичне явище.

За його словами, в країні встановили сейсмічні станції густіше, ніж було раніше, тому й сесмічну активність почали фіксувати частіше. Наводиться приклад, що в Полтавській області 8 лютого було зафіксовано підземні поштовхи в 3 бали.

"Ці поштовхи (в Полтавській області – прим. ред.) нічого страшного. Непередбачуваного не відбувається, на щастя. А от оцей землетрус в Азовському морі в 5,1 бали – це вже інша справа", - поділився сейсмолог.

Він пояснив, що поштовхи в Азовському морі були біля перешийка, а не біля Криму, але все одно їх відчували на півострові та на півночі Чорного моря. Водночас, Кендзера зазначив, що сила цих коливань врази нижча, ніж була у 1927 році.

В статті вказується, що сейсмічну активність також фіксують й поблизу АЕС й це викликає занепокоєння. Сейсмолог розповів, що на станціях проробили спеціальну роботу щодо цього, проте щодо Запорізької АЕС він не може бути впевненим в цьому.

"Найближче до Азовського моря Запорізька АЕС, але вона досить далеко від сейсмічно активної зони. Навіть якщо згадувати землетрус 1927 року, тоді найбільше постраждало північне узбережжя Криму та південь Азовського моря. А цунамі накрило Одеську та Херсонську області", - додав він.

Землетруси в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що вночі 4 лютого в Україні стався землетрус, підземні поштовхи відчувалися в Дністровському районі Чернівецької області. о 23:44. Головний центр спеціального контролю поділився, що магнітуда землетрусу склала 1,7, а стався він на глибині 3 км. Вказується, що за класифікацією такий землетрус відноситься до невідчутних.

Також ми писали, що 6 лютого 2026 року в Полтавському районі, Полтавської області Головний центр спеціального контролю зафіксував підземні поштовхи магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера, епіцентр був на глибині 9 кілометрів. Додається, що за класифікацією такий землетрус теж відноситься до не відчутних.

