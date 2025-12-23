В усіх галузях Росії скоротилася кількість вакансій, а дефіцит робочої сили залишається гострим.

У Росії сповільнилося зростання зарплат, навіть попри рекордно низький рівень безробіття. Це чергова ознака охолодження російської економіки під час війни.

Газета Financial Times пише, що у листопаді зарплати для нових працівників зросли лише на 6,9% у річному вимірі, тоді як у січні цей показник становив 18,9%. Водночас рівень безробіття в країні залишається на рекордно низькому рівні в 2,2%.

"Уповільнене зростання заробітної плати означає, що інші показники, включаючи рівень споживання та пов'язані з ним податки, підуть за ним", - зазначила експерт з російської економіки в Київській школі економіки Еліна Рибакова.

Відео дня

За її словами, це посилить тиск на державні фінанси країни. Росія дедалі більше залежить від податків на тлі скорочення енергетичних доходів через санкції та низькі ціни на нафту.

Також в усіх галузях РФ скоротилася кількість вакансій. Найбільше падіння зафіксоване у гірничодобувному секторі та транспорті.

Офіційна російська статистика також демонструє охолодження економіки після воєнного буму, який розпочався після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Тоді Москва послабила фіскальні обмеження та використала заощадження від попередніх енергетичних доходів і спрямувала кошти на виробництво озброєнь та виплати зарплати військовим.

Завдяки припливу коштів від продажу нафти російська економіка зростала більш ніж на 4% у 2023-2024 роках. Економіка почала охолоджуватися ще минулого року, і очікується, що зростання ВВП досягне лише 1% у 2025 році в кращому випадку.

"Ситуація в російській економіці помітно погіршилася. Економіка вперше з початку 2023 року перейшла на межу стагфляції", - зазначив керівник російського державного економічного аналітичного центру Дмитро Бєлоусов.

Водночас дефіцит робочої сили залишається гострим. За даними міністерства праці, протягом п’яти років Росії знадобиться понад 3 млн нових працівників. Дефіцит робочої сили в РФ залишається вище 25%, що у чотири рази перевищує довоєнний рівень.

Проблеми економіки Росії - головні новини

Газета The Washington Post писала, що російська економіка входить у найнебезпечніший період. Через вичерпані російські резерви та санкції по нафті й банках 2026 рік може принести фінансову кризу.

Раніше CNN повідомляло, що російська економіка стикається зі зростаючими труднощами в різних секторах, спричинені санкціями та надмірними витратами на війну. Однак економічна ситуація в Росії дає змогу продовжувати воювати ще принаймні 3-5 років.

Вас також можуть зацікавити новини: