Україна змушена продавати зброю під час війни: Reuters розкрило всі нюанси

Експорт вітчизняної оборонної продукції дозволить країні отримати необхідні кошти в умовах технологічної гонки з Росією.

Україна відкриває експорт зброї власного виробництва, що є способом заробити на військовій технологічній гонці проти Росії та отримати гостро необхідні кошти.

Чотирирічна війна спровокувала бум в оборонному секторі: за оцінками галузевих асоціацій, в Україні налічується понад тисячу виробників зброї та військової техніки, пише Reuters. Більшість з них – невеликі приватні компанії, засновані після російського вторгнення в 2022 році.

Оскільки компанії поспішали створювати нові системи озброєння і способи протидії їм, оборонний сектор зростав швидше, ніж здатність уряду закуповувати його продукцію. Це змусило Київ шукати фінансування у союзників для оплати внутрішніх закупівель. Українські виробники, багато з яких зарекомендували себе успішним застосуванням техніки на полі бою, сподіваються скористатися історичним зростанням оборонних витрат в Європі, викликаним найбільшою війною на континенті з 1945 року, пише ЗМІ.

Українські технології посилюють оборону Європи

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в 2026 році по всій Європі будуть відкриті 10 "експортних центрів" української зброї, додавши, що БПЛА стануть однією зі статей експорту. "Сьогодні безпека Європи будується на технологіях і на дронах. Все це буде базуватися в основному на українських технологіях і українських фахівцях", – заявив він.

Союзники України висловили зацікавленість у вивченні її військового досвіду та технологічних інновацій для зміцнення власних збройних сил, багато з яких були ослаблені десятиліттями низьких витрат на оборону.

З початку війни українські виробники зброї не могли отримати дозвіл уряду на експорт своєї продукції. Деякі скаржилися, що правила державних закупівель озброєнь в Україні занадто бюрократизовані, містять жорсткі обмеження щодо витрат і стелю прибутку, що обмежує їхню можливість залучати капітал для розширення і розробки нових продуктів.

Інтерес до дронів і систем РЕБ

Зеленський заявив, що виробництво українських дронів у Німеччині розпочнеться в лютому, на додаток до тих, що вже будуються у Великій Британії в рамках спільної виробничої ініціативи. При цьому він не назвав компанії, які беруть участь у процесі.

Ігор Федірко, гендиректор "Технологічних сил України" (об'єднання виробників), повідомив виданню, що міжнародні покупці найбільше цікавляться дронами, а також системами радіоелектронної боротьби (РЕБ), які глушать зв'язок безпілотника з пілотом на землі. За його словами, найбільший інтерес викликають морські дрони, БПЛА, що використовуються для скидання малих бомб, дрони-перехоплювачі, а також безпілотники, керовані по оптоволоконному кабелю, що робить їх сигнал невразливим для глушіння.

З 2022 року дрони повністю змінили способи ведення війни в Україні: від початкового дрібномасштабного використання до мільйонів одиниць, вироблених кожною стороною в минулому році.

У бюджеті України на 2025 рік було виділено 775 мільярдів гривень (18 мільярдів доларів) на дрони вітчизняного виробництва, і ця сума була збільшена за рахунок коштів союзників Києва. БПЛА зараз відповідальні за більшість ударів по ворожих цілях, а їх повсюдна присутність перетворила смугу шириною до 20 кілометрів по обидва боки лінії фронту в так звану "зону смерті" (kill zone), де перебування на відкритій місцевості протягом декількох хвилин може бути достатнім для ураження дроном.

Раніше УНІАН повідомляв, що вже найближчими днями очікується запуск потужностей у Німеччині. З середини лютого там розпочнеться виробництво українських БПЛА. "Я прийму перший дрон", – зазначив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, ми також розповідали, що експорт зброї допоможе покрити дефіцит фінансування нового виробництва. "Є чіткі обсяги, що потрібно нашій армії до кінця року, також що потрібно на наступний рік і що повинно бути у нас на складах для захисту, підтримки достатньої нашої сили", - зазначив Зеленський. Все це проаналізовано, щоб розуміти, яку кількість продукції можна буде продати.

