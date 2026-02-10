Російська економіка розпочала 2026 рік із різкого стрибка цін і падіння доходів.

Оскільки ціни на товари першої необхідності вийшли з-під контролю, росіяни заполонили соціальні мережі скаргами на те, що вони змушені відмовлятися від таксі, манікюру, квитків у кіно – і огірків. "Огірки тепер стали предметом розкоші", – поскаржилася одна з росіянок, перераховуючи речі, від яких їй довелося відмовитися через зростання цін.

"Доведеться їсти манго і драгонфрут замість огірків", – пожартував інший користувач, порівнюючи ціни на екзотичні імпортні фрукти зі скромними овочами, які лежать в коробках з цінниками до 500 рублів за кілограм. У Telegram та на інших платформах сотні відеороликів показують росіян, які балансують між відчаєм і чорним гумором, побачивши колись звичні товари, на яких тепер красуються захмарні цінники, пише The Times.

Ще одна з росіянок заявила, що не купує одяг і косметику, не ходить до лікаря, намагається не купувати ніяких добавок або таблеток. Тому для неї залишилося тільки відмовитися від їжі.

"Нове золото" на прилавках

Повідомляється, що ціни в супермаркетах до нових максимумів з початку року підштовхнули сезонні фактори, зміни в податках і вперто висока інфляція, викликана роками підвищених витрат на "оборону" [повномасштабну війну проти України]. Після того як 1 січня ПДВ зріс з 20% до 22%, компанії дали зрозуміти, що це підвищення буде перекладено на плечі споживачів.

За перші 12 днів січня Росстат повідомив про зростання цін на 1,26%. За цей короткий період вартість огірків підскочила на 21,3%, а помідорів – на 13,6%. У Росії, де десятиліттями середнє домогосподарство було змушене витрачати 30% свого доходу на їжу, ці підвищення стали особливо болючими, йдеться в матеріалі

Вважається, що в минулому році ціни на рибу в РФ зросли на 22%, на каву – на 15–25%, на чай – на 10–20%, на сезонні фрукти – на 15–20%, а поїздки на громадському транспорті подорожчали на 20%.

"Останнім часом одна думка про похід до продуктового магазину наповнює мене люттю. Уже майже рік я виживаю на прострочених продуктах, які продають біля мого будинку. Спочатку їсти таке дуже неприємно. Потім звикаєш і приймаєш це. Іншого способу харчуватися просто немає", – розповіла ще одна росіянка з Владивостока.

Згідно з опитуванням Банку Росії, проведеним минулого місяця, споживча впевненість впала до трирічного мінімуму на початку 2026 року: 53% респондентів поскаржилися на "дуже сильне" зростання цін. Офіційно інфляція в минулому році склала близько 5,6%. Однак МВФ оцінив її в 9%, що більш ніж удвічі перевищує середньосвітовий показник.

Чиновники радять "не витрачати" - народ у люті

Чиновники піддалися критиці за спроби применшити суспільне занепокоєння. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, наприклад, заявив, що росіянам не варто боятися різкого зростання цін, а кремлівський диктатор Путін лише зазначив, що висока інфляція в цьому місяці була "очікуваною". Однак основний удар громадського гніву взяв на себе міністр фінансів республіки Карелія Олександр Клімочкін, після того як оголосив челендж "лютий без витрат" в перший день цього місяця.

"Це унікальний виклик, коли ви цілий місяць купуєте тільки найнеобхідніше і виключаєте непотрібні витрати", – пояснив він у мережі, весело радячи жителям уникати покупки одягу, походів у кафе і ресторани, поїздок на таксі і відвідування кінотеатрів, щоб "перетворити економію на гру". Пост викликав сотні обурених відповідей від росіян.

"Вони в курсі, що великий відсоток населення вже давно змушений регулярно відмовляти собі в багато чому? Які ще витрати мені урізати? Іпотеку? Комуналку? Їжу?", – написав один з них.

За цим послідувало принизливе публічне вибачення Клімочкіна, але потік скарг в мережі оголив, наскільки гостро прості росіяни відчувають тиск зростаючого економічного тиску. У перші роки війни економічне зростання стрімко йшло вгору, хоча і супроводжувалося нестримною інфляцією, але в цьому році економіка Росії демонструє ознаки ослаблення. Зростання сповільнилося до черепашачих темпів, обтяжене зниженням цін на нафту. Нафтогазові доходи, основа державних фондів, минулого місяця скоротилися вдвічі порівняно з січнем минулого року, показавши найнижчий результат за більш ніж п'ять років, пише ЗМІ.

Нафтовий удар від Індії

Індійські нафтопереробні заводи також готуються відмовитися від закупівель російської нафти з квітня, оскільки Делі прагне укласти торговельну угоду зі Сполученими Штатами. Індія і Китай були найбільшими покупцями російських енергоресурсів з моменту введення західних санкцій проти Москви після її вторгнення в Україну майже чотири роки тому.

Дефіцит бюджету компенсується більш високими податками, які б'ють по простих росіянах, в той час як постійно зростаючі витрати на оборону [половина держбюджету] призводять до того, що соціальне забезпечення, освіта і охорона здоров'я все більше позбавляються фінансування. Путін на недавній зустрічі з чиновниками визнав, що економічне зростання склало 1%, що значно нижче цільового показника в 1,5%, але відмахнувся від побоювань.

"Ми знаємо, що це уповільнення було не просто очікуваним – можна навіть сказати, воно було рукотворним: воно пов'язане з цілеспрямованими заходами щодо зниження інфляції", – сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що економіка Росії може досягти "точки неповернення" вже в 2026 році. "Все це стане нестійким, оскільки значна частина російської економіки була спотворена через розвиток військової економіки за рахунок цивільної економіки", – сказав спеціальний посланник Європейського Союзу з питань санкцій Девід О'Салліван.

Крім того, ми також розповідали, що в Росії масово допускають до польотів несправні авіалайнери. Фіксуються порушення технології робіт, включаючи ігнорування заборон на перестановку компонентів, недотримання умов середовища і невиконання передбачених складних операцій.

