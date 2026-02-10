Дві країни Євросоюзу блокують нові санкції проти Росії, - Bloomberg

ЄС прагне у лютому погодити новий пакет санкцій проти РФ, але в цей раз прости виступають навіть не Словаччина з Угорщиною.

Греція та Мальта виступили проти пропозиції Європейської комісії замінити обмеження цін на російську нафту забороною на послуги, необхідні для транспортування палива в рамках 20-го пакету антиросійських санкцій Євросоюзу.

Видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомляє, що обидві країни висловили занепокоєння, що така зміна може вплинути на європейську судноплавну галузь та ціни на енергоносії.

Співрозмовники журналістів додають, що обидві країни також попросили роз'яснень щодо пропозицій запровадження санкцій проти іноземних портів за перевалку російської нафти та посилення нагляду за продавцями суден. Слід зауважити, що компанії Греції та Мальти, за даними відкритих джерел, тривалий час перевозили російську нафти у ЄС. Ці ж країни блокували зниження стелі цін на російську сировину.

Відео дня

Видання нагадує, що минулого тижня Європейська комісія запропонувала замінити чинну стелю цін на російську нафту.

"Це центральний елемент 20-го пакету санкцій ЄС, спрямованого проти Москви за її повномасштабне вторгнення в Україну", - додають журналісти.

За даними Bloomberg, блок прагне остаточно узгодити санкційний пакет до кінця лютого. Журналісти нагадують, що для схвалення пакету санкцій потрібна підтримка усіх країн-членів ЄС.

Санкції ЄС проти Росії - останні новини

6 лютого Євросоюз презентував 20-й пакет санкцій проти Росії. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, до санкційного списку пропонується внести ще 43 судна так званого тіньового флоту, внаслідок чого їх загальна кількість зросте до 640.

ЄС також хоче ускладнити Москві придбання танкерів для тіньового флоту та запровадити заборони на технічне обслуговування й надання інших послуг танкерам для скрапленого газу і криголамам.

Санкції Заходу вже позначилися на нафтогазових доходах російського бюджету, які становлять близько чверті російського бюджету. У січні 2026 року нафтогазові доходи РФ обвалилися на 50% у порівнянні з січнем 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: