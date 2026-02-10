Скільки часу потрібно для відновлення енергетики після ударів РФ: відповідь нардепа

Дніпровську ГЕС-2 й досі ремонтують від масованого удару балістикою у 2023 році.

Відновлення енергетичних об’єктів після російських атак може тривати рік. При цьому для об’єктів генерації строки й сценарії ремонту можуть суттєво відрізнятися для кожного окремого випадку.

Як повідомив "Телеграфу" народний депутат, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк, кожна підстанція чи генераційна потужність "Укренерго" потребує різного часу, аби відновитись до довоєнного стану.

"Якщо кожна окрема бригада працюватиме на кожній підстанції, потрібен, я думаю, не менше ніж рік часу", - зазначив нардеп.

На його думку, рахувати варто з моменту, коли будуть укладені угоди на проєктування, а далі компанія укладе договір з підрядними організаціями, які займатимуться реконструкцією підстанції "Укренерго". Він уточнив, що з моменту, коли вони зайдуть на підстанцію, їм потрібно десь до року часу.

При цьому, якщо говорити про генераціїю, то тут, за його словами, для кожного об'єкту буде свій час та сценарій. Наприклад, Дніпровську ГЕС-2 й досі ремонтують від масованого удару балістикою у 2023 році.

"Але ремонтується вже з урахуванням систем пасивного захисту - залізобетонного", - додав нардеп.

Ситуація в енергетиці України - останні новини

Через постійні атаки Росії по критичній інфраструктурі в енергетичному секторі України склалася важка ситуація. Так, в ніч проти 7 лютого росіяни здійснили чергову масовану атаку на енергосистему України. Під ударом тоді опинилися, зокрема Бурштинська та Добротвірська ТЕС. Крім цього, окупанти атакували підстанції та повітряні лінії електропередачі 750 кВ і 330 кВ.

Перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум заявила, що 9 січня на Троєщині у Києві відновили теплопостачання. Відновити теплопостачання вдалося завдяки цілодобовій роботі аварійних бригад.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив, що у Києві наступної зими також будуть графіки відключень світла, оскільки до того часу не вдасться компенсувати зруйновану Росією генерацію.

