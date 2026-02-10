Іноземні добровольці заявляють про деморалізацію та втрату спеціалізованих навичок, у Генштабі офіційно рішення не коментують.

Україна наприкінці 2025 року фактично розпочала розпуск Інтернаціонального легіону – підрозділу, створеного за наказом президента Володимира Зеленського через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Іноземних бійців переводять до штурмових полків регулярної армії, які виконують одні з найнебезпечніших бойових завдань, пише французька Le Monde.

Про рішення Генерального штабу було дискретно повідомлено 31 грудня 2025 року. Водночас 2-й батальйон Легіону домігся тимчасової відстрочки до 15 лютого, хоча його особовий склад уже перевели до 253-го штурмового полку 129-ї бригади територіальної оборони.

Іноземні військові кажуть, що дізналися про переведення раптово.

"Це був шок. Нам сказали: "Збирайте валізи та вирушайте до Кривого Рогу того ж дня", – розповідає 45-річний данець з Фарерських островів на псевдо "Вікінг", який вступив до Легіону у 2023 році.

За його словами, після переведення умови служби різко погіршилися:

"Ми набиті в казармі, де тиждень немає води й інтернету. Немає ні тренувань, ні навчань. Усі деморалізовані, багато побратимів пішли", - каже він.

Начальник штабу 2-го батальйону Інтернаціонального легіону Андрій Співак називає рішення командування стратегічною помилкою:

"Розпуск Інтернаціонального легіону – це неймовірна трата ресурсів. Ми єдиний підрозділ в армії, де всі офіцери двомовні. Ми навчали легіонерів інноваційній оборонній тактиці, а тепер їх відправляють у штурмові частини, що є зовсім іншою місією".

За словами Співака, "усі ці навички ризикують бути втраченими".

Офіційні дані про чисельність іноземців у Легіоні не оприлюднюються. Відомо, що з 2022 року кілька тисяч добровольців підписали контракти, однак очікуваної чисельності у 20 тисяч осіб підрозділ так і не досяг. Іноземці в ЗСУ отримують таку саму зарплату, як українські військові, але мають право розірвати контракт після шести місяців служби, що призвело до значної плинності кадрів.

До 2025 року Міжнародний легіон складався з чотирьох батальйонів і брав участь у ключових боях – від звільнення Харківщини до оборони Вовчанська та Часового Яру. За даними джерел у підрозділах, 1-й і 3-й батальйони зазнали значних втрат і дезертирства, після чого їхні залишки перевели до штурмових полків.

Деякі легіонери готові продовжувати службу за будь-яких умов. 27-річний американець українського походження на псевдо "Коннор" каже:

"Я прийшов сюди воювати за свою країну, а не за Легіон. Для мене найважливіше – продовжувати воювати".

Інші ж розглядають можливість звільнення.

"Я розірву контракт. Ми ризикуємо життям, щоб допомогти Україні, а нас просто покидають. Це ляпас", – заявив 53-річний американський бойовий медик Карл. За його словами, переведення також обнуляє термін, необхідний для отримання українського громадянства.

Добровольці наголошують, що Міжнародний легіон забезпечував відносно "безпечне середовище" для іноземців. "Вікінг" каже:

"Усі бояться опинитися в підрозділі, де командир не розмовляє англійською".

Інтернаціональний легіон України – це підрозділ Збройних сил України, створений у лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії для залучення іноземних добровольців до оборони країни. Він був сформований за рішенням президента Володимира Зеленського та увійшов до складу територіальної оборони.

Легіон об’єднав іноземців з десятків країн, які укладали контракт із ЗСУ, отримували зарплату на рівні з українськими військовими та брали участь у бойових діях на різних ділянках фронту. Підрозділ використовувався як у наступальних, так і в оборонних операціях, зокрема під час боїв на Харківщині, в районі Бахмута та на північному сході України.

В Інтернаціональному легіону, який воює проти російських окупантів на боці України, багато французів, які навіть створили своєрідний зашифрований радіозв’язок - замість того, щоб говорити російською або англійською, вони говорять французькою, щоб росіяни не могли їх зрозуміти.

