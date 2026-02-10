У 'ПриватБанку' різко подорожчала валюта: курс долара і євро на 10 лютого

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,29 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 10 лютого, подорожчав на 10 копійок і становить 43,30 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс одразу на 45 копійок і становить 51,60 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,70 гривні, а євро - за курсом 50,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок не змінився і складає 43,29 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 53 копійки і складає 51,81 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 10 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 43,03 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,12 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 36 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подорожчав на 12 копійок і становить 43,35 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,80 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс одразу на 32 копійки і складає 51,50 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,80 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: