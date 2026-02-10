Долар і євро почали дорожчати: свіжий курс валют в банках та обмінниках

Продати долар можна в середньому за курсом 42,80 грн, євро – 50,80 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 10 лютого, подорожчав на 12 копійок і становить 43,35 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,80 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс одразу на 32 копійки і складає 51,50 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,80 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,20 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,10 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,49 грн/євро, а курс продажу - 51,28 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 10 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,03 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,12 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 36 копійок.

Голова департаменту корпоративного аналізу інвестгрупи ICU Олександр Мартиненко зазначав, що долар на світовому ринку зазнає значних коливань, проте за нинішніх умов це не впливає на курс гривні – в умовах війни ключова роль у динаміці курсу гривні належить Національному банку України. І цього року посилюється ймовірність того, що НБУ вдасться до керованого послаблення гривні.

