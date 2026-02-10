Росія вперше представила свій новий‎ гранатомет

РПГ-29М є глибокою модернізацією радянського РПГ-29.

Російська державна корпорація "‎Ростех"‎ вперше представила на міжнародній оборонній виставці World Defense Show 2026 в Ер-Ріяді в експозиції ручний протитанковий гранатомет РПГ-29М. Про це повідомила сама компанія.

Він є глибокою модернізацією радянського РПГ-29, який був прийнятий на озброєння у 1989 році. За словами росіян, зброя стала "‎легшою, універсальнішою та ефективнішою"‎, а також отримала покращену ергономіку.

Як повідомляється, на РПГ-29М можна встановлювати сучасні оптичні та тепловізійні приціли, а дальність точної стрільби збільшено вдвічі. Доопрацьована система заряджання гранатомета дає змогу суттєво розширити номенклатуру боєприпасів.

РПГ-29М може застосовувати протитанкові постріли ПГ-29ВМ, термобаричні постріли ТБГ-29ВМ та багатоцільові постріли МГ-29В.

Також до комплекту боєприпасів гранатомета входять запалювальні, касетні та осколочно‑пучкові постріли. Для використання боєприпасів достатньо ввести їхні балістичні параметри в приціл.

Зброя окупантів - інші новини

Нещодавно стало відомо, що російський холдинг "‎Високоточні комплекси"‎ розробив і виготовив перші партії нових багатокульових патронів СЦ‑226 та СЦ‑228 "‎Многоточие"‎.

За словами росіян, вони "‎значно підвищують ефективність"‎ стрільби по малорозмірних БпЛА зі штатної стрілецької зброї.

А ще раніше повідомлялося, що російський Іжевський механічний завод виконав контракт на поставку замовнику самозарядних рушниць МР-155 для боротьби з дронами.