Росія вперше представила свій новий‎ гранатомет

Російська державна корпорація "Ростех" вперше представила на міжнародній оборонній виставці World Defense Show 2026 в Ер-Ріяді в експозиції ручний протитанковий гранатомет РПГ-29М. Про це повідомила сама компанія.
Він є глибокою модернізацією радянського РПГ-29, який був прийнятий на озброєння у 1989 році. За словами росіян, зброя стала "легшою, універсальнішою та ефективнішою", а також отримала покращену ергономіку.
Як повідомляється, на РПГ-29М можна встановлювати сучасні оптичні та тепловізійні приціли, а дальність точної стрільби збільшено вдвічі. Доопрацьована система заряджання гранатомета дає змогу суттєво розширити номенклатуру боєприпасів.
РПГ-29М може застосовувати протитанкові постріли ПГ-29ВМ, термобаричні постріли ТБГ-29ВМ та багатоцільові постріли МГ-29В.
Також до комплекту боєприпасів гранатомета входять запалювальні, касетні та осколочно‑пучкові постріли. Для використання боєприпасів достатньо ввести їхні балістичні параметри в приціл.
Зброя окупантів - інші новини
Нещодавно стало відомо, що російський холдинг "Високоточні комплекси" розробив і виготовив перші партії нових багатокульових патронів СЦ‑226 та СЦ‑228 "Многоточие".
За словами росіян, вони "значно підвищують ефективність" стрільби по малорозмірних БпЛА зі штатної стрілецької зброї.
А ще раніше повідомлялося, що російський Іжевський механічний завод виконав контракт на поставку замовнику самозарядних рушниць МР-155 для боротьби з дронами.