Європарламент переніс голосування за виділення кредиту на €90 мільярдів для України

Без позики Україна ризикувала б залишитися без коштів вже в квітні.

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила, що голосування за надання Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро для фінансування військових зусиль пройде у середу, 11 лютого.

Як пише Politico, голосування щодо кредиту спочатку мало відбутися на спеціальному пленарному засіданні 24 лютого, присвяченому четвертій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але його перенесли на більш ранню дату.

"Між політичними групами є домовленість", – заявила речниця Європарламенту Дельфін Колар.

Правоцентристська Європейська народна партія, лівоцентристські Соціалісти і демократи, а також ліберальна партія Renew Europe погодилися прискорити голосування. Це дозволить Єврокомісії залучити кошти на міжнародному ринку запозичень під гарантії довгострокового бюджету ЄС. Підтримка цих трьох груп означає, що більшість для ухвалення рішення під час голосування забезпечена.

Зазначається, що без позики Україна ризикувала залишитися без коштів вже у квітні, що мало б катастрофічні наслідки для її обороноздатності на тлі мирних переговорів за посередництва США.

На початку лютого Євросоюз після тривалих суперечок щодо деталей ухвалив механізм кредитування України в розмірі 90 млрд євро на найближчі два роки. Угода передбачає спрямування 60 млрд євро на військову допомогу, 30 млрд євро - безпосередньо на бюджетні видатки України. Відсотки за кредитом платитиме Євросоюз.

До цього Франція блокувала виділення позики Україні. Вимогою країни було долучити до постачання озброєнь для України за рахунок кредиту ЄС в обмін на фінансові внески Велику Британію та треті країни, а також купувати зброю переважно у виробників з України та ЄС. Ці пункти були погоджені.

