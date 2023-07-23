Тимчасова адміністрація в АТ "Сенс банк"припинила роботу через три дні після введення такої. Відповідне рішення ухвалила виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
"Фонд успішно завершив усі процедури у межах тимчасової адміністрації в банку і передав його акції державі. Було призначено подані Міністерством фінансів та погоджені Національним банком кандидатури членів Правління та Наглядової ради банку, а також підготовлено та укладено договір купівлі-продажу акцій банку", – повідомила директор-розпорядник Фонду Світлана Рекрут.
У Фонді підкреслили, що після припинення роботи тимчасової адміністрації банк остаточно перейшов у власність держави і тепер продовжує нормальну роботу на ринку з уже новим власником.
Ситуація із "Сенс банк"
Як раніше писав УНІАН, 20 липня Національний банк України звернувся до уряду з пропозицією про націоналізацію "Сенс банку" (колишній "Альфа-Банк"), власниками якого є підсанкційні російські олігархи.
Наступного дня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів до нього тимчасову адміністрацію. Того ж дня уряд вирішив націоналізувати банк, купивши його за 1 гривню.
Як повідомили в НБУ, націоналізація банку сприятиме захисту інтересів вкладників і дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності України загалом.
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