Банк, що раніше належав росіянам, повністю перейшов у власність держави.

Тимчасова адміністрація в АТ "Сенс банк"припинила роботу через три дні після введення такої. Відповідне рішення ухвалила виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"Фонд успішно завершив усі процедури у межах тимчасової адміністрації в банку і передав його акції державі. Було призначено подані Міністерством фінансів та погоджені Національним банком кандидатури членів Правління та Наглядової ради банку, а також підготовлено та укладено договір купівлі-продажу акцій банку", – повідомила директор-розпорядник Фонду Світлана Рекрут.

У Фонді підкреслили, що після припинення роботи тимчасової адміністрації банк остаточно перейшов у власність держави і тепер продовжує нормальну роботу на ринку з уже новим власником.

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Ситуація із "Сенс банк"

Як раніше писав УНІАН, 20 липня Національний банк України звернувся до уряду з пропозицією про націоналізацію "Сенс банку" (колишній "Альфа-Банк"), власниками якого є підсанкційні російські олігархи.

Наступного дня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів до нього тимчасову адміністрацію. Того ж дня уряд вирішив націоналізувати банк, купивши його за 1 гривню.

Як повідомили в НБУ, націоналізація банку сприятиме захисту інтересів вкладників і дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності України загалом.

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