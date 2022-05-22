Shiba Inu було задумано як жартівливу монету, але з часом вона придбала неабияку самостійну цінність.

В міру розвитку корекції на крипторинку все частіше звучать похмурі прогнози про долю тих чи інших токенів. На цей раз агентство Finder виступило з попередженням, що ціна криптовалюта шиба-іну (SHIB) до 2030 впаде до нуля.

Про це говориться у недавньому опитуванні агентства, в якому взяли участь 36 фахівців з фінтеху.

Так, до кінця 2022 року Shiba Inu прогнозують ціну в $0,000018750. Це в 8,6% нижче поточної ціни альткоїна в $0,00001195. Опитані експерти стверджують, що мемна криптовалюта продовжить "худнути" і становитиме $0,0000025 до закриття 2025 року і $0,000000325 до кінця 2030 року.

Як пояснили в Finder, смерть SHIB – це питання на шквал "коли", а не "якщо". Наголошується, що крипторинок проходить природний еволюційний шлях, а інвестори все частіше вибирають проєкти, що несуть практичну корисність, або володіють цінністю, а не вкладатися в усе підряд, в надії швидко розбагатіти.

З такою оцінкою погодився і викладач технологічного університету Суінберна Дімітріос Салампасіс, який запевняє, що Shiba Inu в кінцевому підсумку знеціниться. За його словами, з глобальною корекцією фінансових ринків у мемних токенів не залишиться ніяких маневрів для зростання.

Раніше УНІАН вже писав, що біткоїн впав майже на 50% від свого рекорду і потягнув за собою інші криптовалюта. Зараз криптовалюта коштує $29 985 – ще в листопаді фіксували пікову ціну $69 тисяч.

Експерти відзначають, що зараз біткоїн і весь крипторинок знаходиться в короткостроковому "ведмежому" циклі. На вартість активів тисне безліч факторів, у тому числі війна в Україні і санкції проти РФ.

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