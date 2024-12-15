На сьогодні заявку на отримання грошей оформили понад 9 мільйонів українців.

На сьогодні вже понад 9,2 мільйонів українців подали заявки на отримання тисячі гривень у рамках "Зимової єПідтримки". Зокрема заявки подано від імені 2 мільйонів дітей, повідомила в коментарі "Суспільному" заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

За її словами, більшість заявок було подано через платформу "Дія" – 7,3 мільйона. Цим людям гроші мають нарахувати протягом 10 днів від дня оформлення заявки.

Через вісім банків-учасників програми (SenseBank, LobosBank, PrivatBank, AccordBank, Abank, RadaBank, BankKreditnyPro і ClearingDeal) заявки подали 1,9 млн українців. Як зазначила Бігун, заявку через банк можуть подати лише громадяни віком від 65 років, а також громадяни, які через релігійні переконання не мають індивідуального податкового номеру.

Відео дня

При цьому гроші можна отримати і через Укрпошту, але сама пошта заявки не оформлює – лише виплачує гроші.

За словами заступниці міністра, тим, хто оформив заявки 1-3 грудня гроші вже виплатили. Це 4,4 мільярда гривень, нараховані на банківські картки і ще 1,9 мільярда гривень, виплачені через Укрпошту.

Бігун назвала три основні статті витрат цих грошей. Так, станом на кінець дня 14 грудня, майже 860 мільйонів гривень люди витратили на оплату комунальних послуг, 239 млн грн — на інтернет і телекомунікаційні послуги. Майже 55 мільйонів українці перерахували на благодійність, зокрема на потреби ЗСУ.

Тисяча гривень "зимової підтримки"

Як писав УНІАН, заявку на отримання допомоги в розмірі 1000 гривень в рамках програми "Зимова єПідтримка" можна оформити до кінця зими. Гроші мають надійти протягом 10 робочих днів.

Також ми розповідали, що тим українцям, які оформлять тисячу гривень "Зимової єПідтримки" за кордоном, доведеться повернути її. Виплата призначена виключно для тих українців, які перебувають на підконтрольній Україні території.

Вас також можуть зацікавити новини: