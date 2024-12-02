Наразі заявки на отримання "Зимової єПідтримки" подали вже понад 3,2 млн громадян.

Тим українцям, які оформлять тисячу гривень "Зимової єПідтримки" (яку в народі називають "тисячою Зеленського") за кордоном, доведеться повернути її. Про це в ефірі телемарафону заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання щодо перебування на території України як умови отримання цієї допомоги.

Він зазначив, що подаючи заявку на отримання допомоги, люди в декларативний спосіб зазначають, що вони перебувають на території України, а далі за можливості відбувається перевірка за реєстрами, геолокацією та іншими програмними способами.

"З технічної точки зору ми думаємо що, і розуміємо, що людей, які будуть зловживати цим, їх може бути мінімальна кількість. Але ми всі ці речі після цього проаудіюємо, і, звичайно, такі люди, як уже й було в попередні рази, будуть повертати кошти. Тому, звичайно, ми рекомендуємо не зловживати цими речами", - зазначив прем’єр.

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Крім того, він зауважив, що очікує, що "Зимовою єПідтримкою" скористаються близько 9 млн українців. Очільник уряду додав:

"За ці три місяці ми очікуємо, що зареєструються всі люди, які будуть цього потребувати… У попередніх програмах у нас кількість людей коливалася від 9 мільйонів людей у перший раз до 4,7 мільйона людей… у перші тижні війни… Тому, зважаючи на те, що першого разу ми мали цифру 9 мільйонів людей, очікуємо, що цифра буде зіставною. Можливо, більшою, можливо, десь в цих межах".

Шмигаль також повідомив, що заявки на отримання "Зимової єПідтримки" подали вже понад 3,2 млн громадян.

"Тисяча Зеленського" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у жовтні президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів запровадити з 1 грудня нову програму, відповідно до якої кожен українець отримає 1 тис. грн. Програма отримала назву "Зимової єПідтримки".

Ці гроші можна буде витратити на оплату комунальних послуг, квитків "Укрзалізниці", українських лікарських засобів, книжок та культурних послуг, а також задонатити на потреби Збройних сил України.

Уряд визначив порядок подачі заявки на отримання цих коштів. Так, допомога надається одноразово фізичній особі за її бажанням, якщо їй станом на 1 грудня виповнилося 18 років. Для отримання допомоги необхідно мати реєстраційний номер облікової картки платника податків та на момент подачі заявки перебувати на території України, крім тимчасово окупованої території. Отримати допомогу можна також на дітей.

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