Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, якими будуть тарифи на опалення для населення в зимовий період.
Як зазначив Шмигаль на засіданні уряду, уряд продовжить допомагати місцевим керівникам і вирішить питання з компенсацією для теплокомуненерго.
Читайте такожШмигаль розповів, що буде з платіжками за опалення восени
"Нафтогаз" пропонує теплокомуненерго блакитне паливо по 7,42 грн за кубометр в рамках трирічного контракту. "Така ціна дозволяє місцевим керівникам не підвищувати ціни на тепло в цьому опалювальному сезоні. Ми за цим будемо уважно стежити по кожному місту, по кожному регіону", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що через дії Росії ціни на газ - на абсолютному історичному максимумі та перевищили 20 тис.гривень за тисячу кубометрів.
Ціна жовтневого ф'ючерсу:
- 1 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки 650 дол. за тисячу кубометрів.
- Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого на вересень, досягла 18,36 грн за куб. про.
- Вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на опалення, які вже цієї зими можуть істотно зрости.
- Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" попереджає, що тарифи на тепло і гарячу воду для жителів столиці через підвищення цін на газ цієї осені можуть зрости на 40%.