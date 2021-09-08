Уряд продовжить допомагати владі на місцях, щоб не допустити підвищення тарифів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, якими будуть тарифи на опалення для населення в зимовий період.

Як зазначив Шмигаль на засіданні уряду, уряд продовжить допомагати місцевим керівникам і вирішить питання з компенсацією для теплокомуненерго.

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"Нафтогаз" пропонує теплокомуненерго блакитне паливо по 7,42 грн за кубометр в рамках трирічного контракту. "Така ціна дозволяє місцевим керівникам не підвищувати ціни на тепло в цьому опалювальному сезоні. Ми за цим будемо уважно стежити по кожному місту, по кожному регіону", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що через дії Росії ціни на газ - на абсолютному історичному максимумі та перевищили 20 тис.гривень за тисячу кубометрів.

Ціна жовтневого ф'ючерсу:

1 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки 650 дол. за тисячу кубометрів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого на вересень, досягла 18,36 грн за куб. про.

Вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на опалення, які вже цієї зими можуть істотно зрости.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" попереджає, що тарифи на тепло і гарячу воду для жителів столиці через підвищення цін на газ цієї осені можуть зрости на 40%.

Автор: Ігор Орел