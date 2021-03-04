Шмигаль заявив, що держборг виріс максимум на 1 млрд дол.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що його уряд не допустив істотного зростання державного боргу України.

Про це він сказав під час прес-конференції, присвяченій першій річниці роботи нинішнього Кабінету Міністрів. Також прем'єр зазначив, що можливе збільшення держборгу в гривневому еквіваленті пов'язане з курсовими коливаннями.

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«Станом на початок минулого року сукупний суверенний державний борг держави Україна становив 85 млрд дол. Станом на зараз він у цих межах - там може бути плюс-мінус один мільярд... Сукупний суверенний державний борг України не змінився протягом року роботи нашого уряду. Більш того, були моменти, коли ми істотно, на 3 млрд дол., його зменшували», - сказав Шмигаль.

Що цьому передувало

У 2020 році на погашення держборгу Україна витратила 357,4 млрд грн. В Україні кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу.

Сукупний державний борг України в січні 2021 року зріс на 490 млн дол. - до 90,74 млрд дол.

При цьому обсяг державного і гарантованого державою боргу України станом на березень 2020 року, коли було призначено нинішній уряд, становив 83,38 млрд дол.

За даними Міністерства фінансів, Україні у 2021 році належить виплатити за держборгом 585,13 мільярда гривень.

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Автор: Дмитро Шварц