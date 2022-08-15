Швейцарія буде враховувати фінансове становище українських біженців при розгляді заявок на отримання соціальної допомоги.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Швейцарія заявила про посилення вимог до біженців для видачі допомоги.

Про це повідомляє Swiss.

Як пише видання, Швейцарія буде враховувати фінансове становище українських біженців зі статусом s при розгляді заявок на отримання соціальної допомоги.

Це робити вимоги відповідним до вимог для інших тимчасово прийнятих осіб у Швейцарії.

Раніше при ухваленні рішення про надання допомоги не враховувалися доходи або майно людини, що контрастувало з умовами для біженців з інших країн.

Тепер доходи та майно будуть враховуватися незалежно від того, отримані вони в Україні чи у Швейцарії.

Це означає, що якщо люди зі статусом s знімають кошти з банківських рахунків або купують активи в Україні, вони мають враховуватися при оцінці доходу. Єдиним винятком є автомобіль, оскільки він необхідний для повернення на батьківщину.

З початку російського вторгнення 60 тисяч українців прибули до Швейцарії та отримали статус захисту S, який дозволяє їм отримувати соціальну допомогу, а також працювати в країні.

Війна в Україні та позиція Швейцарії:

3 серпня Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії.

10 серпня 2022 року Швейцарія заявила про те, що готова представляти інтереси вивезених до РФ українців.

11 серпня Росія відмовила Швейцарії у праві представляти українців у РФ.

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