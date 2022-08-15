На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Швейцарія заявила про посилення вимог до біженців для видачі допомоги.
Про це повідомляє Swiss.
Як пише видання, Швейцарія буде враховувати фінансове становище українських біженців зі статусом s при розгляді заявок на отримання соціальної допомоги.
Це робити вимоги відповідним до вимог для інших тимчасово прийнятих осіб у Швейцарії.
Раніше при ухваленні рішення про надання допомоги не враховувалися доходи або майно людини, що контрастувало з умовами для біженців з інших країн.
Тепер доходи та майно будуть враховуватися незалежно від того, отримані вони в Україні чи у Швейцарії.
Це означає, що якщо люди зі статусом s знімають кошти з банківських рахунків або купують активи в Україні, вони мають враховуватися при оцінці доходу. Єдиним винятком є автомобіль, оскільки він необхідний для повернення на батьківщину.
З початку російського вторгнення 60 тисяч українців прибули до Швейцарії та отримали статус захисту S, який дозволяє їм отримувати соціальну допомогу, а також працювати в країні.
Війна в Україні та позиція Швейцарії:
3 серпня Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії.
10 серпня 2022 року Швейцарія заявила про те, що готова представляти інтереси вивезених до РФ українців.
11 серпня Росія відмовила Швейцарії у праві представляти українців у РФ.
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