Україна отримала новий транш від ЄС на мільярди євро, – Свириденко

Україна достроково виконала низку умов, необхідних для отримання наступних етапів фінансування.

Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility на суму 2,8 мільярда євро. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

"З урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 млрд євро. Загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29,4 млрд євро", – ідеться в повідомленні.

Кошти планується спрямувати на покриття пріоритетних видатків державного бюджету, насамперед у соціальній та гуманітарній сферах.

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Зазначимо, що це вже сьоме надходження коштів у межах програми.

На поточному етапі Україна забезпечила виконання 11 показників Плану України, які охоплюють ключові реформи у державному управлінні, економічній політиці, енергетиці, цифровій трансформації та верховенства права. За словами Свириденко, Україна достроково виконала частину вимог, які були заплановані для подальших етапів фінансування.

"Ми вперше отримаємо додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов’язань з реформ", – додала прем'єрка.

Станом на кінець травня 2026 року Україна вже реалізувала 86 заходів у межах Плану, тоді як ще 65 перебувають на різних стадіях виконання.

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20 травня єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив про підписання меморандуму щодо надання Україні кредиту в обсязі 90 мільярдів євро. Сама Україна виплачуватиме позику лише у разі отримання репарацій від Росії.

Загалом Україні може знадобитися близько понад 130 млрд євро протягом наступних років. У зв’язку з цим ключовим питанням наразі залишається можливість використання заморожених у ЄС російських активів. За словами фахівців, без використання заморожених російських активів Європа не має достатніх ресурсів для повного покриття фінансових потреб Києва. Вони зазначають, що залучення цих коштів могло б не лише компенсувати дефіцит українського бюджету, а й посилити позиції України на можливих мирних переговорах.

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