Україна отримала $1 млрд від Британії за рахунок російських активів: на що витратять гроші

Кошти буде спрямовано на посилення української обороноздатності.

Україна отримала останній транш від Великої Британії обсягом 752 млн фунтів стерлінгів (близько 1 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Як повідомила пресслужба Міністерства фінансів України, надане фінансування має цільове призначення та буде спрямовано на забезпечення пріоритетних потреб сектору безпеки й оборони.

У Мінфіні нагадали, що 1 березня 2025 року міністр фінансів Сергій Марченко та канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз підписали угоду про надання Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 3 млрд доларів США) на оборонні потреби.

Перші два транші загальним обсягом 1,5 млрд фунтів (біля 2 млрд доларів США) стерлінгів Україна отримала в березні та квітні 2025 року.

Зазначається, що кошти є частиною механізму ERA країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США. Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Фінансування надається на 30 років.

Міжнародна допомога для України – головні новини

У лютому 2026 року ЄС ухвалив механізм кредитування України в розмірі 90 млрд євро на найближчі два роки. Угода передбачає спрямування 60 млрд євро на військову допомогу, а 30 млрд євро на бюджетні видатки України.

Виділення цих грошей було тривалий час заблоковано проросійським прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Проте майбутній угорський прем'єр Петер Мадяр зазначив, що Будапешт не буде перешкоджати Києву отримати 90 млрд євро.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що Україна має отримати першу частину фінансової допомоги від Європейського Союзу в червні. При цьому в Києва є гроші на державні видатки принаймні до кінця травня.

15 квітня в Мінфіні повідомили, що за умови успішного перегляду програми з МВФ та ухвалення необхідних законопроєктів Україна отримає транші від Міжнародного валютного фонду та Світового банку у другому кварталі. Так, транш від Фонду надійде у червні.

