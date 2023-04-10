США де-факто готові виставити ультиматум компаніям, які продовжують бізнес в Росії.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, влада США направляє делегацію чиновників до Європи, щоб проконтролювати процес виконання санкцій, введених проти агресора.

Як повідомляє Associated Press, у складі американської делегації - заступник міністра фінансів Брайан Нельсон, куратор фінансової розвідки та протидії фінансуванню тероризму.

У Європі він має намір зустрітися з главами фінансових інститутів Швейцарії, Італії та Німеччини, яким будуть надані розвіддані про можливих порушників санкцій. Нельсон має намір попередити європейців щод можливі штрафні заходи за недотримання санкцій. США де-факто готові виставити ультиматум компаніям, які продовжують бізнес в Росії.

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Як йдеться в матеріалі, суть вимог американської влади проста: або матеріальна підтримка Росії, або бізнес з країнами, які складають 50% світової економіки.

Одночасно з поїздкою Нельсона до Європи заступник голови Мінфіну США Ліз Розенберг планує візит до Казахстану та інших країн Центральної Азії, щоб попередити місцеву владу про наслідки за порушення режиму санкцій.

Колишні республіки СРСР, що стали хабом для паралельного імпорту, кратно збільшили поставки підсанкційних товарів до Росії. Розенберг має намір домагатися від Казахстану, щоб його приватні компанії не надавали матеріальної або розвідувальної підтримки Росії.

Антиросійські санкції

З початку війни в Україні США та західні країни внесли до чорних списків 2,5 тисячі російських компаній, чиновників та бізнесменів, включаючи олігархів та членів їх сімей.

До кінця 2022 року менше 10% з 2,4 тисячі західних компаній повністю пішли з російського ринку. Серед тих, хто пішов близько 18% дочірніх компаній з США, 15% - з Японії, 8,3% - 4% - компанії з США.

В Офісі президента України анонсували "план дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації 2.0". Росіянам обіцяють багато неприємностей.

7 квітня 2023 року президент США Джо Байден підписав указ, яким ще на рік продовжив санкції проти Росії.

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