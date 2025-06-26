Мільярдери платять "ефективні податкові ставки, близькі до 0,3% від їхніх статків, що значно нижче за те, що платять звичайні працівники".

За останнє десятиліття багатство 3000 мільярдерів світу зросло на 6,5 трлн доларів, що еквівалентно 14,6% світового ВВП. Загалом 1% найбагатших людей отримали щонайменше 33,9 трлн доларів.

Видання The Guardian пише, що дослідження провела благодійна організація Oxfam. За їхніми даними, цього "достатньо, щоб 22 рази покінчити з глобальною бідністю".

У Великій Британії кількість мільярдерів різко зросла з 15 у 1990 році до 165 у 2024 році, згідно з окремими даними організації Equality Trust, яка виявила, що їхні середні статки зросли більш ніж на 1000% за той самий період. Мільярдери платять "ефективні податкові ставки, близькі до 0,3% від їхніх статків, що значно нижче за те, що платять звичайні працівники", заявила Oxfam.

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Минулого року Іспанія, Бразилія, Німеччина і Південна Африка підписали на саміті G20 пропозицію щодо запровадження мінімального податку в розмірі 2% для надбагатих з метою скорочення нерівності та збільшення державних доходів. Прогнози щодо його потенційного впливу різняться, але дослідження провідного французького економіста Габріеля Зукмана показало, що він може принести до 250 млрд доларів додаткових доходів.

Країни закликали інші уряди підтримати цю кампанію, заявивши, що податок на надбагатих доповнюватиме переговори щодо оподаткування цифрової економіки та поточні зусилля із запровадження глобального мінімального корпоративного податку в розмірі 15% для транснаціональних компаній.

Представники Іспанії, Бразилії, Німеччини та Південної Африки стверджують, що необхідно вжити заходів для протидії використанню податкових гаваней, і податок буде розроблено таким чином, щоб запобігти ухиленню від сплати податків мільярдерами, які вважають за краще жити, наприклад, у Монако або Джерсі, але заробляють у більших економіках, як Велика Британія чи Франція.

Опитування Oxfam показало, що 86% людей підтримують ідею оплати державних послуг за рахунок "усунення лазівок", які дають змогу багатим людям і великим корпораціям використовувати податкові гавані.

Народний депутат Данило Гетманцев повідомив, що понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами, що на 1,3 тисячі більше, ніж минулого року. Сумарно вони задекларували 254 мільярди гривень.

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