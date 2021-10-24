Нормативи житлових субсидій у "червоній" зоні карантину "підскочать".

Нарахування субсидій у "червоній" зоні адаптивного карантину буде здійснюватись на основі збільшення соціальних нормативів на 50%.

Про підвищення субсидій повідомило Міністерство соціальної політики на своєму офіційному сайті.

"Розрахунок житлових субсидій на період карантину для "червоної" зони проводиться з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів, в межах яких дається субсидія на холодну і гарячу воду, водовідведення, електроенергію та природний газ", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стандартні соціальні нормативи виглядають наступним чином:

Холодна вода – 2 кубометри на особу (при наявності гарячої води) і 3,6 кубометра (при відсутності гарячої води);

Гаряча вода – 1,6 кубометра на одну людину на місяць;

Водовідведення – 3,6 кубометра на одну людину на місяць;

Газ – за наявності плити і гарячої води – 3,3 кубометра на одну людину в місяць, за наявності плити й без гарячої води – 5,4 кубометра, за наявності газової плити та газової колонки – 10,5 кубометрів;

Електроенергія – 70 кВт/год на місяць на сім'ю з однієї людини та додатково 30 кВт/год на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більше 190 кВт/год на місяць.

Нагадаємо, з 15 жовтня "червоний" рівень епіднебезпеки встановлено на території Херсонської області, а з 18 жовтня – у Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Раніше у Міністерстві соцполітики повідомили, що, згідно із законодавством, субсидія не призначається, якщо людина має прострочену на понад три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, термін позовної давності якої не закінчився, і загальна сума якої перевищує 340 грн.

Автор: Богдан Слуцький