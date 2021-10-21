Субсидію можуть призначити, якщо укладено договір про реструктуризацію заборгованості.

Громадяни, які мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, можуть отримати субсидію за певних умов.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

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"Згідно із законодавством, житлова субсидія не призначається при наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, термін позовної давності якої не закінчився, і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн)", - йдеться в повідомленні.

Водночас житлова субсидія призначається у разі наявності заборгованості, якщо укладено договір про реструктуризацію цієї заборгованості. З питання укладення зазначеного договору споживачам необхідно звертатися до постачальників відповідних комунальних послуг.

При цьому, якщо такий договір буде укладено протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія буде призначена з початку сезону.

"Таким чином, рекомендуємо громадянам, які мають заборгованість з оплати послуг і не можуть без допомоги держави оплачувати платежі за послуги, укласти договір реструктуризації та звернутися до органу соціального захисту населення з питання призначення житлової субсидії", - закликали в Міністерстві.

Субсидії в Україні: що необхідно знати

Станом на 23 лютого 2021 року пільгами на оплату житлово-комунальних послуг користувалися 1,8 млн українців, а розмір пільг становив від 25% до 100% вартості.

У березні 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 2,95 млн громадян, а її середній розмір збільшився на 13,6% у порівнянні з лютим і склав 1685 грн.

У березні 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола одержувачів субсидій.

У квітні 2021 року Кабінет міністрів посилив вимоги при призначенні житлових субсидій.

20 квітня 2021 року в Мінсоцполітики розповіли, як будуть перевіряти субсидіантів з 1 травня.

14 травня 2021 року в Мінсоцполітики повідомили, що у зв'язку з прийнятими в травні змінами в програмі житлових субсидій охочі отримувати державну допомогу повинні переоформити документи в будь-який час протягом п'яти місяців.

З травня 2021 року всі субсидії виплачуються громадянам виключно в готівковій формі.

23 вересня 2021 року Верховна Рада схвалила законопроект №6052 у першому читанні, який передбачає виділення до кінця поточного року 12 млрд грн субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальному сезоні 2021-2022 років складе близько 2 тисяч гривень.

8 жовтня 2021 року Верховна Рада схвалила закон, який передбачає виділення до кінця поточного року 12 млрд грн субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Держбюджет-2022 та субсидії:

15 вересня 2021 року Кабмін затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

У проекті державного бюджету на 2022 рік передбачено збільшення видатків на надання пільг та житлових субсидій у порівнянні з показниками цього року на 3,2 млрд грн.

Автор: Катерина Жирій