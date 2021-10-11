За останній тиждень до органів соцзахисту надійшло понад 32 тисячі заяв щодо оформлення житлових субсидій.

Напередодні початку опалювального сезону Мінсоцполітики проводить моніторинг ситуації з нарахування субсидій в регіонах.

Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики з посиланням на заступника глави відомства Віталія Музиченка.

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"Ми маємо зробити все для того, щоб в опалювальному періоді люди вчасно отримали субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг", - підкреслив заступник Музиченко.

За підсумками роботи у вересні 2021 чисельність одержувачів субсидій збільшилася на 100 тис.

За останній тиждень до органів соціального захисту від населення надійшло понад 32 тис. заяв про оформлення житлових субсидій. На початку вересня було понад 25 тис. заяв на тиждень.

За прогнозними оцінками Мінсоцполітики, орієнтовно в цьому опалювальному періоді середній розмір субсидії складе близько 2 тис. грн на домогосподарство.

В окремих випадках житлові субсидії можуть досягати й 5,7 або 10 тис. грн. Зокрема, це стосується, в першу чергу, багатодітних сімей, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу).

Кому можуть відмовити в субсидії:

українцям, у яких на депозиті понад 100 000 гривень;

власникам автомобіля до п'яти років;

тим, хто купував валюту на суму понад 50 000 гривень.

Субсидії в Україні: що необхідно знати

Станом на 23 лютого 2021 року пільгами на оплату житлово-комунальних послуг користувалися 1,8 млн українців, а розмір пільг становив від 25% до 100% вартості.

У березні 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 2,95 млн громадян, а її середній розмір збільшився на 13,6% у порівнянні з лютим і склав 1685 грн.

У березні 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола одержувачів субсидій.

У квітні 2021 року Кабінет міністрів посилив вимоги при призначенні житлових субсидій.

20 квітня 2021 року в Мінсоцполітики розповіли, як будуть перевіряти субсидіантів з 1 травня.

14 травня 2021 року в Мінсоцполітики повідомили, що у зв'язку з прийнятими в травні змінами в програмі житлових субсидій охочі отримувати державну допомогу мають переоформити документи в будь-який час протягом п'яти місяців.

З травня 2021 року всі субсидії виплачуються громадянам виключно в готівковій формі.

23 вересня 2021 року Верховна Рада схвалила законопроект №6052 у першому читанні, який передбачає виділення до кінця поточного року 12 млрд грн субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальному сезоні 2021-2022 років складе близько 2 тисяч гривень.

8 жовтня 2021 року Верховна Рада схвалила закон, який передбачає виділення до кінця поточного року 12 млрд грн субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Держбюджет-2022 та субсидії:

15 вересня 2021 року Кабмін затвердив проект Державного бюджету на 2022 рік.

У проекті Державного бюджету на 2022 рік передбачено збільшення видатків на надання пільг та житлових субсидій у порівнянні з показниками цього року на 3,2 млрд грн.

Автор: Олена Коваленко