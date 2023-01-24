Запобіжний захід діє до 22 березня включно.

Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт екс-заступника міністра розвитку громад Василя Лозинського, якого напередодні затримали на одержанні 400 тис. доларів хабара.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС.

"Клопотання старшого детектива НАБУ... про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою... задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного... запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його фактичного проживання у Києві...", - зазначив суддя.

Відео дня

Запобіжний захід діє до 22 березня включно.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 23 січня, ВАКС обрав запобіжний захід для організатора передачі хабара бізнесмена Сергія Кривого. Його взято під варту із альтернативою внесення застави у понад 100 мільйонів гривень.

Справа Лозинського

21 січня на одержанні 400 тис. доларів США хабара за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки затримано заступника міністра розвитку громад Василя Лозинського, а також його спільників.

Попередня правова кваліфікація дій затриманого – ч. 4 ст. 368 (хабар в особливо великому розмірі), ч. 5 ст. 191 КК України (про привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном службовою особою, яке було вчинено в особливо великих розмірах або організованою групою).

Того ж дня Лозинського звільнили з посади заступника міністра розвитку громад.

Вас також можуть зацікавити новини: