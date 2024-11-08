Частина цієї суми буде виділена з фонду ADVANCE Ukraine.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Світовий банк надасть Україні пакет підтримки на суму 750 млн доларів.

"Кошти будуть надані в межах проєкту "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE), який спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в Європейський Союз. Частина цієї суми буде виділена з фонду ADVANCE Ukraine, що підтримується Урядом Японії", - написав він у Telegram.

За словами прем'єра, реалізація програми допоможе зміцнити роботу державних інституцій України в умовах війни та надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі.

Відео дня

Як пояснив Шмигаль, вказані реформи мають покращити ефективність управління публічними інвестиціями та державними фінансами. За потреби обсяг фінансування можуть збільшити.

Міжнародна допомога Україні

Нещодавно Україна і Світовий банк підписали угоди на суму майже $600 млн в рамках нової програми. Сам проєкт розрахований до 2027 року. Передбачається, що загальна сума програми складе понад мільярд доларів.

У жовтні Світовий банк схвалив створення фонду фінансового посередництва (FIF) для підтримки України. Фонд, яким керуватиме Світовий банк, допоможе виконати зобов'язання країн G7 надати Україні до кінця року до 50 млрд доларів додаткового фінансування.

Вас також можуть зацікавити новини: