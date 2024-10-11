Крок, зроблений Світовим банком, допоможе виконати зобов'язання країн G7 надати Україні до кінця року до 50 млрд доларів додаткового фінансування.

Світовий банк схвалив створення фонду фінансового посередництва (FIF) для підтримки України.

Таке рішення ухвалила Виконавча рада Світового банку, повідомляє Reuters. Очікується, що внески у фонд зроблять Сполучені Штати Америки, Канада та Японія. При цьому єдиний голос "проти" під час голосування надійшов від Росії.

Фонд, яким керуватиме Світовий банк, допоможе виконати зобов'язання країн G7 надати Україні до кінця року до 50 млрд доларів додаткового фінансування.

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Журналісти додали, що суми, які нададуть США, Японія та Канада, ще уточнюються, але вони будуть забезпечені відсотками від заморожених російських активів:

Голосування Світового банку відбулося наступного дня після того, як представники Європейського Союзу погодилися надати Україні до 35 млрд євро від заморожених активів російського центрального банку.

Фінансова допомога для України

10 жовтня повідомлялося, що Вашингтон готується приєднатися до кредиту в розмірі 50 млрд доларів США Києву, узгодженого лідерами G7 у червні, навіть без продовження періоду санкцій ЄС.

9 жовтня Євросоюз погодив кредитний пакет допомоги Україні на загальну суму в 35 млрд євро на наступний рік. Водночас посли так і не змогли домовитися про збільшення періодів часу, на які пролонгуються вже запроваджені санкції проти російського Центробанку.

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