Підвищення стало результатом відновлення економічного зростання у 2023 році разом із постійним скороченням населення.

Цього року Алжир, Іран, Монголія та Україна піднялися з рівня доходу нижче середнього до рівня доходу вище середнього. Про це йдеться у публікації Світового банку.

Зазначається, що зміна рейтингу України в бік підвищення стала результатом відновлення економічного зростання у 2023 році (коли реальний ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році) разом із постійним скороченням населення, яке впало більш ніж на 15% після вторгнення Росії.

Ці фактори були додатково посилені зростанням цін на товари та послуги, вироблені всередині країни, що призвело до значного зростання номінального валового національного доходу (ВНД) на душу населення на 18,5%.

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"Незважаючи на те, що українська економіка значно постраждала від вторгнення Росії, реальне зростання у 2023 році було зумовлене будівельною активністю (24,6%), що відображає значне збільшення інвестиційних витрат (52,9%), які підтримують зусилля України з відновлення після триваючих руйнувань", – йдеться у публікації.

Згідно з класифікацією Світового банку, до країн з рівнем доходів вище середнього належать ті, де валовий національний дохід (загальний обсяг доходів, отриманих економічними резидентами даної країни) на душу населення складає від 4516 до 14 005 доларів.

Доходи населення в Україні

Доходи населення в Україні досить швидко зростають завдяки зниженню безробіття та посиленню конкуренції роботодавців за працівників, також на це впливає збільшення виплат у бюджетних установах і грошового забезпечення військовослужбовців. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, представленому Національним банком.

За даними Міністерства фінансів, середній розмір нарахованої зарплати чиновників у державних органах України у травні склав 50,9 тисяч гривень, що на 32% перевищує показник січня.

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