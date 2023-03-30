Реструктуризована програма, в рамках якої виділять кошти, також стане доповненням до раніше оголошених пакетів допомоги у рамках проекту Світового банку.

Світовий банк надасть кошти у розмірі 132 мільйона доларів для досягнення нових цілей щодо підтримки відновлення українського сільськогосподарського виробництва, яке постраждало від повномасштабної війни.

Кошти будуть виділені в рамках реструктуризації існуючої програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України". Про це повідомляється на сайті Світового банку.

Зокрема, кошти будуть доступні для державних програм, спрямованих на покращення доступу до фінансування за допомогою кредитних програм "5-7-9" та часткового гарантування кредитів для малих фермерських господарств, диверсифікації сільськогосподарського виробництва через підтримку садівництва та покращення управління дефіцитом водних ресурсів і адаптації до змін клімату.

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Зазначається, що реструктуризована програма доповнить діяльність інших партнерів з розвитку, зокрема, таких як ООН, Європейського Союзу та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у підтримці відновлення сільськогосподарського сектору.

Вона робитиме внесок у Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні, започатковану USAID на початку серпня 2022 року, метою якої є мобілізація фінансування у розмірі 250 млн доларів на підтримку сільськогосподарського сектору України.

Реструктуризована програма також стане доповненням до раніше оголошених пакетів допомоги у рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління" (PEACE), що допомагає уряду України продовжувати надавати важливі послуги та виконувати основні державні функції в розпал триваючої війни.

Відзначається, що здійснювані за сприяння Світового банку програми фінансування державних видатків в Україні структуровані таким чином, щоб мінімізувати ризик корупції.

"Фінансування надається за вже виконані витрати, пов’язані з державними послугами, та після процесу верифікації. Він має підтвердити, що кошти надходять до кінцевих бенефіціарів і безпосередньо підтримують громадян України", - додали в установі.

Фінансова підтримка України від Світового банку

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 29 березня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1 млрд 253 млн доларів. Кошти надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку в рамках четвертого додаткового фінансування для проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE).

Раніше в лютому група Світового банку оголосила про додаткове грантове фінансування для України на суму 2,5 мільярди доларів. Кошти надані Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і є прямою бюджетною підтримкою України. 28 березня українській уряд ухвалив розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США у розмірі 2,5 млрд доларів.

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