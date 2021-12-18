Ймовірно, Україна планує спрямувати ці кошти, зокрема, на реалізацію програми президента Володимира Зеленського "Велика термомодернізація".

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання Україні 300 мільйонів євро на відновлення економіки.

Як повідомляється на сайті банку, ці кошти будуть використані на підтримку критичних для економічного відновлення та зростання країни реформ, а також для пом’якшення наслідків пандемії COVID-19.

Зазначається, що ця позика є другою з двох траншів на відновлення економіки. Першу позику на суму 350 мільйонів доларів США було затверджено в червні 2020 року для підтримки запуску земельної реформи, а також для допомоги уряду України у забезпеченні зростання аграрного сектору та інвестицій у сільське господарство.

"Позика на політику розвитку є частиною посиленої підтримки Світового банку Україні, спрямованої на подолання наслідків COVID-19, і доповнює схвалення додаткового фінансування в розмірі 150 мільйонів доларів США для проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", затвердженого 10 грудня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Міністерства економіки Юлія Свириденко повідомляла, що Україна планує отримати кредит у 300 млн євро від Світового банку на реалізацію програми президента Володимира Зеленського "Велика термомодернізація".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Гірник