Вже цього тижня Рада директорів Світового банку розглядатиме надання Україні цього кредиту.

Україна планує отримати кредит у 300 млн євро від Світового банку на реалізацію програми президента Володимира Зеленського з термомодернізації багатоповерхових будинків, шкіл, садочків, лікарень.

Про це повідомила глава Міністерства економіки Юлія Свириденко на своїй сторінці в Facebook.

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"Хороша новина - вже 17 грудня Рада директорів Світового банку розгляне виділення Україні 300 млн євро в рамках другого траншу за проектом "друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення". Ці кошти будуть спрямовані насамперед на фінансування президентського проекту "Енергетична незалежність", - написала вона.

"Велика термомодернізація":

1 грудня під час щорічного послання в залі парламенту президент Володимир Зеленський заявив, що в 2022 році почнеться масштабна програма "велика термомодернізація", що дозволить застрахуватися від подальшого зростання цін на енергоносії.

"У 2022 році ми почнемо велику програму – "Велика термомодернізація". Ми плануємо утеплити тисячі саме тисячі, не поодинокі випадки - багатоповерхових будинків, шкіл, садочків, лікарень", - сказав він.

За словами президента, це дозволить застрахуватися від подальшого зростання цін на енергоносії і вперше отримати справжню енергетичну незалежність.

Автор: Дмитро Шварц