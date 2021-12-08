Кожен повністю вакцинований українець зможе отримати 1 тис. грн.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону про держбюджет-2021 (№6297), яким виділяється 8 млрд грн на виплати повністю вакцинованим громадянам.

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

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"8 грудня 2021 року закон (про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" - УНІАН) повернуто з підписом від президента", - йдеться в повідомленні.

"Тисяча Зеленського":

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни тощо. Для громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

2 грудня Верховна Рада ухвалила закон про виділення з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн, які буде направлено на виплати по 1 тис. грн кожному повністю вакцинованому від COVID-19 українцю.

Програма стартує 19 грудня та діятиме до кінця 2022 року.

Автор: Богдан Слуцький