Механізм розробляють для зручності громадян, у яких немає смартфону і доступу до застосунку "Дія".

У Мінекономіки створюють механізм, який дозволить отримувати виплати "єПідтримки" на суму 1000 за допомогою відділень Укрпошти. Про це з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки повідомляє УНН.

"Наразі також розробляється механізм отримання коштів єПідтримки через відділення Укрпошти – для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до "Дії". Ці кошти не будуть оподатковуватися", – йдеться у повідомленні.

У Міністерстві економіки підтвердили, що програма розпочнеться 1 грудня. Бажаючі можуть подати заявку на участь через застосунок "Дія" протягом грудня, січня або лютого.

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Для цього треба створити віртуальну картку "Національний кешбек". Саме на неї надійде виплата.

Витратити 1000 грн можна буде протягом наступного року. Гроші можна буде направити на комунальні послуги, покупку медикаментів, книжки, підтримку Сил Оборони, тощо.

"1000 гривень від Зеленського" – що відомо

У жовтні президент України Володимир Зеленський анонсував нову фінансову допомогу для громадян України, яку у народі прозвали "1000 грн від Зеленського". Як повідомлялось, виплати будуть одноразовими. Таким чином, сім'я з чотирьох осіб зможе отримати 4000 грн.

За словами народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк, допомога покликана полегшити українцям пережити зиму. Вона зазначила, що ці кошти буде взято із допомоги з боку зарубіжних партнерів нашої держави.

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