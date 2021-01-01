Особливо відзначається динаміка грудня, яку торговий представник України пов'язує зі зростанням світових цін на метал і руду.

Торговий дефіцит України у 2020 році скоротився більш ніж удвічі, з $10,22 млрд до $4,9 млрд.

Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці в Facebook.

"У доларах експорт за цілий рік склав 49,32 млрд доларів, на 1,70% менше, ніж за 2019 рік. У кризовий рік такий показник є зовсім непоганим. Особливо ж позитивним є скорочення торгового дефіциту більше ніж удвічі. З 10,22 млрд. дол. мінусу 2019-го лишилося 4,9 млрд", - йдеться в повідомленні.

За словами Качки, особливо відзначається динаміка грудня, яку він пов'язує зі зростанням світових цін на метал і руду.

"Варто звернути увагу на динаміку грудня. 4,88 млрд. дол. експорту. Знову зростання у порівнянні з попереднім місяцем на 150 млн доларів. І на 760 мільйонів більше, ніж у грудні минулого року. Секрет грудневих цифр доволі простий - по всьому світу шаленими темпами ростуть ціни на метал і на руду. Експорт (чорних металів, - ред.) у грудні склав 715 млн. дол. (У листопаді це було 572 млн і у грудні 2019 - 522 млн)", - зазначив торгпред України.

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Качка також додав, що експорт руди з України у 2020 році склав $4,42 млрд, що на 23% більше, ніж у 2019 році.

При цьому показники чорної металургії ($7,7 млрд) і виробів із неї ($0,88 млрд) скоротилися на 12% і 15% відповідно у порівнянні з 2019 роком.

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Автор: УНІАН