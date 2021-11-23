За словами глави уряду, позитивна оцінка міжнародних партнерів демонструє успішний рух України в реалізації реформ.

Транш Міжнародного валютного фонду в 700 млн доларів, виділення якого було схвалено радою МВФ, Україна направить на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомили в прес-службі Кабінету Міністрів.

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За його словами, заходами в реформуванні судової системи і фінансового сектора Україна підтвердила статус надійного і відповідального партнера. "Кошти МВФ будуть спрямовані на підтримку стабільності фінансової системи і боротьбу з наслідками COVID-19", — цитує главу уряду прес-служба.

Транш МВФ:

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 2,1 млрд доларів. За планом другий транш повинен був скласти 700 млн дол.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by, однак вона не прийняла рішення про перегляд програми.

На повторній місії в жовтні МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про перший перегляд програми.

23 листопада МВФ погодив виділення Україні траншу в 700 млн дол.

Автор: Дмитро Шварц