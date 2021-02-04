Місія МВФ продовжує свою роботу в Україні - представник Фонду

Він зазначив, що будь-яка додаткова інформація з роботи місії поки відсутня і порадив дочекатися комунікацій пізніше.

Дистанційна місія Міжнародного валютного фонду з питань першого перегляду програми stand-by для України продовжує свою роботу. Читайте такожУ НБУ розповіли, на які транші від МВФ розраховує Україна: названо суми та дати Про це на брифінгу у Вашингтоні повідомив представник МВФ Джеррі Райс. Він зазначив, що будь-яка додаткова інформація з роботи місії наразі відсутня, і порадив дочекатися комунікацій пізніше. Що цьому передувало Минулого тижня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що місія МВФ продовжить свою роботу в Україні протягом ще 7-10 днів.

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні 11 січня відновила роботу з перегляду програми stand-by.

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 мільярда SDR (близько 5 мільярдів доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 мільярда доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Богдан Слуцький

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