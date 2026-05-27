'Як студенти після вечірки': нардеп попередив про ризики для нового траншу МВФ

За словами Железняка. Україна не виконала низку структурних маяків.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві та перебуватиме в Україні орієнтовно до 2-3 червня. За підсумками її роботи має бути сформована попередня домовленість щодо подальшої співпраці, оцінка виконання чинної програми та чернетка нових структурних маяків.

Водночас, як зауважив народний депутат Ярослав Железняк, цього разу Україна ризикує отримати негативний висновок через невиконання низки зобов’язань перед МВФ.

За його словами, місія Фонду проводить серію зустрічей та переговорів із представниками української влади й іншими стейкхолдерами, оцінюючи прогрес України у виконанні умов програми. Зазвичай такі візити відбуваються приблизно за місяць до засідання Ради директорів МВФ, де ухвалюється рішення щодо виділення чергового траншу. Наступне засідання заплановане на кінець червня.

Железняк зазначив, що всі попередні місії завершувалися рекомендацією про виділення фінансування, однак нинішня ситуація може стати "неприємним винятком". За його словами, станом на кінець березня Україна не виконала низку структурних маяків.

"На даний момент (а час минув до кінця березня) у нас є купа провалених маяків. Не тільки посилки (нагадаю, там Митний кодекс вчора завалили, а Податковий станом на зараз навіть не включений у порядок денний). Ще не прийнято оподатковування електронних платформ, є проблеми з "Енергоатомом"…", - написав він.

Крім того, за його словами, є труднощі з виконанням умов, пов’язаних із фінансуванням від Світового банку та Європейського Союзу.

Нардеп також розкритикував роботу влади, заявивши, що без системного вирішення проблем зустрічі та публічні заходи не дадуть результату, а голосів для ухвалення необхідних рішень у парламенті наразі бракує.

"Коротше, по алегорії студентів, на цю "сесію" влада приходить не те що погано підготовленою, а як після гучної вечірки і десь з загубленою заліковою книгою…. При тому що місяці два тому обіцяли все вивчити і навіть отримати автомат", - зауважив нардеп.

26 травня Верховна Рада повністю відхилила законопроєкт про внесення змін до Митного кодексу України, правки до якого передбачали введення оподаткування закордонних посилок вартістю до 150 євро. Скасування пільг на оподаткування посилок було однією з вимог Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу для надання Києву кредитного фінансування.

ЄС пов’яже виділення частини допомоги Україні обсягом 90 мільярдів євро із запровадженням непопулярних податкових змін, яких раніше вимагав Міжнародний валютний. Йдеться про частину пакета допомоги на 8,4 млрд євро. Для отримання цих коштів Київ має ухвалити закон про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро податком на додану вартість у 20%.

