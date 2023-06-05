Після вторгнення Росії в Україну Туреччина заборонила прохід військових кораблів через протоки Босфор та Дарданелли.

З 1 липня Туреччина збільшує плату за прохід суден через протоки Босфор та Дарданелли більш ніж на 8%. Базова вартість золотих франків в коефіцієнтах податків і зборів (маяк, знесення і санітарна інспекція) визначена в розмірі $4,42 за чистий тоннаж торгового судна.

Дане рішення було ухвалено Головним управлінням з морських справ при Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини. Як повідомляє турецька газета Aydinlik, ухвалено рішення, що золотий франк буде не фіксованим, а оновлюватиметься Міністерством транспорту та інфраструктури наприкінці червня кожного року.

У попередні роки дохід від проходу суден становив приблизно $160-170 млн, не рахуючи лоцманських і буксирних послуг. У 2023 році він може скласти $900 млн.

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Плата за прохід через Босфор та Дарданенелли

Згідно зі ст.19 Конвенції Монтре від 1936 року, Туреччина може закрити протоки для кораблів воюючих країн. Виняток становлять лише кораблі, які повертаються на стоянку. Дана Конвенція - документ, який відновив суверенітет Туреччини над протоками Босфор та Дарданелли з Чорного в Середземне море.

Плата розраховується на основі золотого франка з часів підписання у 1936 році Конвенції Монтре. При підписанні золотий франк був прирівняний до $0,8.

Пізніше Туреччина скасувала платіжну систему справляння зборів за прохід через Босфор і Дарданелли, яку ввели в 1983 році.

Зараз Туреччина розраховує плату за прохід у французькому Франку. У 1983 році курс франка встановили на рівні 0,8 долара. Через інфляцію і зростання ціни на золото збори практично знецінилися.

29 серпня 2022 року повідомлялося про те, що Туреччина піднімає плату за прохід через Чорноморські протоки відразу в п'ять разів. З 7 жовтня 2022 року курс франка хотіли встановити на рівні чотири долари.

Після вторгнення Росії в Україну Туреччина заборонила прохід військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли.

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