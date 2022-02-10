Вклади 98% вкладників у банках-учасниках Фонду гарантування не перевищують 200 тис. грн.

Станом на 1 січня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) склала 675,6 млрд грн, що на 11,2%, або 68,0 млрд грн, більше, ніж на 1 січня 2021 року (607,6 млрд грн).

Як повідомили на сайті ФГВФО, вклади в національній валюті склали 422,8 млрд грн, а в іноземній – 252,8 млрд грн (9 мільярдів доларів).

"Вклади 98% вкладників у банках-учасниках Фонду не перевищують 200 тис. грн, а тому повністю підпадають під гарантії Фонду. Загальна сума цих вкладів становить 262,6 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що частка фізичних осіб-підприємців у структурі вкладників становить 3,4%, а сума їх вкладів на 1 січня 2022 року склала 72,3 млрд грн (10,7% від загальної суми вкладів), що на 18,6 млрд грн більше, ніж на початок 2021 року.

Прогноз:

Експерти прогнозували, що в 2022 році в Україні на тлі зростання інфляції буде спостерігатися зростання кредитних і депозитних ставок.