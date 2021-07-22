Рішення про підвищення облікової ставки дозволить зробити банківські депозити більш привабливими для населення.

Підвищення облікової ставки, про який сьогодні, 22 липня, оголосили в Національному банку, має призвести до зростання банківських ставок за депозитами і зробити їх більш привабливими для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінгу.

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"Останні місяці ставки за банківськими депозитами були трохи нижче фактичного показника інфляції, і сьогоднішні рішення по монетарній політиці, в тому числі мають на меті зробити банківські депозити більш привабливими для населення, збільшити у населення таким чином схильність до заощадження. Ну і, власне, це один з каналів монетарної трансмісії, через які ми хочемо досягти наших інфляційних цілей", - сказав Ніколайчук.

За його словами, попередні рішення щодо підвищення облікової ставки призвели до того, що депозитні ставки перестали знижуватися - тренд до зниження спостерігався останні кілька років.

"Сьогоднішні рішення як щодо підвищення облікової ставки, так і подальшого скорочення антикризових механізмів і зміни операційного дизайну монетарної політики, мають привести до того, що ставки за депозитами протягом наступних кількох місяців будуть активніше реагувати на підвищення облікової ставки", - резюмував Ніколайчук.

Облікова ставка: що необхідно знати

У червні Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

22 липня Національний банк України підвищив облікову ставку до 8% річних.

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Автор: Катерина Жирій