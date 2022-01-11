На думку експерта, зростання ставок буде стосуватися більшою мірою великого бізнесу і короткострокових кредитів.

В Україні на тлі зростання інфляції очікується зростання кредитних та депозитних ставок.

Про це заявиваналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук, повідомляє "НВ Бізнес".

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За словами експерта, у 2022 році в першому кварталі ставки НБУ підвищаться до 9,5−10%, а до кінця 2022 року вони знизяться до 8,5%.

Як пише видання, для забезпечення інфляції в 5%, Нацбанк може і надалі підвищувати ставки та навіть впровадити резервування гривневих коштів.

На думку експерта, зростання ставок буде стосуватися більшою мірою великого бізнесу і короткострокових кредитів.

Експерт зазначив, що ставки для малого бізнесу можуть залишитися на поточних рівнях.

"Ставки за депозитами домогосподарств традиційно реагують із запізненням, проте тенденція на їх зростання вже намітилася і триватиме у 2022 році. При цьому ризики високої інфляції зараз превалюють над ймовірністю рецесії, тому сценарії більшого зростання ставок теж не слід відхиляти", — повідомив Хведчук.

Аналітик Concorde Capital Євгенія Охтирко зазначає, що попит на кредити залишатиметься високим, що вплине на збереження високих ставок.

Водночас фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демкієв зазначає, що ставки за депозитами фізичних осіб у 2022 році теж зростуть.

"Ставки за валютними депозитами також будуть рости в наступному році, перш за все, доларові — як частина глобальної тенденції щодо підвищення ставок у цій валюті", — пояснив Михайло Демкієв.

Іпотечне кредитування:

У грудні 2020 року Міністерство фінансів створило Публічне акціонерне товариство "Українська фінансова Житлова компанія" для впровадження механізму доступної іпотеки.

У квітні Верховна Рада ухвалила закон про зміни до державного бюджету України для впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом, який передбачає приєднання Державної іпотечної установи до "Української фінансової житлової компанії" ("Укрфінжитло"), створеної Міністерством фінансів, та створення необхідних умов для належної реалізації програми "Доступна іпотека", а також забезпечення функціонування ринку іпотечного кредитування та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом.

У вересні Кабмін збільшив статутний капітал на 20 млрд грн з подальшим спрямуванням зазначених коштів на реалізацію програм забезпечення громадян житлом на умовах іпотечного кредитування та фінансового лізингу.

Станом на 29 грудня 2021 року обсяг виданих іпотечний кредит в Україні у 2021 році склав понад 7 млрд грн, що у 2,5 раза перевищило показник минулого року.