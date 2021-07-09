Денис Шмигаль зазначив, що розрив між пенсіонерами різних років майже в два рази.

Український уряд анонсував підвищення пенсій військовим. Рішення вже пропрацювало Міністерством соціальної політики.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За його словами, таке рішення має зменшити диспропорції в пенсійних виплатах.

У відомстві запропонували:

з 1 липня встановити щомісячну доплату 2000 гривень для майже 400 тисяч військових-пенсіонерів;

встановити мінімальну пенсію в розмірі 3854 гривні;

підвищити виплати понад 40 тисячам учасникам бойових дій, які втратили працездатність, на 700 гривень.

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"У 2017 році, при внесенні змін до Закону Про індексацію грошових доходів населення, питання індексації пенсій для військових не було врегульовано. Через це сьогодні новопризначені пенсії і пенсії, призначені до 2018 року, відрізняються майже вдвічі", - підсумував Шмигаль.

Як раніше повідомляв УНІАН, анонсоване на 1 липня підвищення пенсій українцям, які досягли 75 років, буде перенесено на 1 жовтня.

Міністр соцполітики Марина Лазебна зазначила, що анонсована виплата додаткових 400 гривень, переноситься через брак коштів у держбюджеті.

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Автор: Анастасія Горбачова