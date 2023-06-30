Роль держави в економіці буде кардинально зменшена, зазначив очільник уряду.

Україна коштом реалізації комплексної стратегії нової економіки зможе домогтися збільшення валового внутрішнього продукту до 1 трлн доларів.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. "Україна потребує нової економічної моделі. Без цього неможливо буде досягти поставленої та дуже амбітної мети - ВВП України за 10 років має складати трильйон доларів. Міністерство економіки відіграє головну роль у реалізації цієї мети, і тому представить чітку та комплексну стратегію нової економіки України. Провідними в цій економічній моделі будуть приватний капітал та підприємці", - зазначив він.

Також він додав, що роль держави в економіці буде кардинально зменшена, буде продовжена приватизація, а також завершена реформа корпоративного управління, проведена радикальна дерегуляція, оцифровані всі послуги та сервіси для бізнесу.

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"Як ми і говорили, в центрі має бути не просто цифра ВВП. Нові робочі місця та нові бізнеси - це показники, за якими буде проведена оцінка роботи. Один із ключових елементів економічної філософії - це принцип, що Україна робить ставку на перероблювання. Не експорт сировини, а експорт готової продукції. Включення України у європейські та глобальні ланцюги виробництва", - додав він.

Цікаві новини про економіку України - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, через повномасштабне вторгнення ВВП України у 2022 році впав на понад 29%. У цінах 2021 року, тобто без впливу інфляції, він становив 3,86 трлн грн проти 5,45 трлн грн у 2021 році.

У квітні 2023 року Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2023 році з 3,3% до 0,5%.

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